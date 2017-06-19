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Атовець пояснив, чому у Луцькраді неохоче виділяли кошти на реабілітаційний центр

Атовець пояснив, чому у Луцькраді неохоче виділяли кошти на реабілітаційний центр
Командир 3-ої резервної сотні ДУК «Правий Сектор» Михайло Андріюк вважає, що депутати не надто охоче підтримували виділення 5 мільйонів гривень на центр реабілітації атовців, бо на цьому питанні не вдасться отримати власної вигоди.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Андріюк зауважив, що наступного року - президентські та парламентські вибори, та рано чи пізно відбудуться вибори й у місті. Тому треба готувати платформу для того, аби «гарненько попіаритися».

«З нами ніхто не спілкується. От у нас тут є 19 добровольців, і, окрім Олени Звєревої, психолога іншого я не знаю», - каже Андріюк. Насправді ж працювати із людьми, які пройшли війну, потрібно постійно. Адже є досвід інших країн, який доводить, що бійцям треба допомагати повертатися до мирного життя. Атовець пригадав, що раніше від міськради давали путівки у санаторії на 14 діб, а тепер такий відпочинок вже скоротили до 10 діб.

«Отак на сьогоднішній день нам допомагають. Центр дасть змогу психологічно розвантажуватись… Ми були в тому приміщенні, оглядали його. На мою думку, там мільйони треба тільки на те, аби зробити ремонт. Воно в дуже жахливому становищі», - повідомив Андріюк.

«На сьогоднішній день дивишся і не можеш прийняти те, що відбувається, як у міській раді, так в обласній…. Ми хочемо жити в нашій державі, довіряти депутатам, щоб вони працювали для людей, а не для своєї користі. Навіть для тих атовців, щоб вони теж трошки виділяли свого робочого часу, а не тільки все під себе. Ми ж не ліземо у владу, ми хочемо просто жити у своїй державі в справедливості», - додав атовець. Проте депутатам, напевно, не так цікаво підтримувати це питання, хоча під час обговорення більшість висловлювалася про його користь.

«Звісно, вони будуть говорити, що центр потрібний. Ось виділяють 5 млн грн – на мій розсуд із них півмільйона гривень вкрадуть, тож вони не хочуть їх віддавати... Звичайно, вони не хочуть виділяти міських грошей туди», - додав Андріюк. Водночас він впевнений - якби атовці не прийшли на сесію, то пропозиція про виділення 5-ти мільйонів гривень так би й не знайшла підтримки.

«Вони б придумали щось нове – що потрібно дороги робити, що коштів немає. Ми коли їх заблокували в сесійній залі, вони напевно вже Ігорю Петровичу писали СМС і питали дозволу, чи можна», - розмірковує чоловік. Зрештою, 5 мільйонів гривень таки виділили. Атовець додає - емоції хлопців зашкалюють, адже вони не заслужили такого ставлення і не мусять «ходити і просити». Тож надалі бійці обіцяють тримати питання на контролі, аби його знову не «заговорили» та не забули про центр.

Підтримують таку позицію і побратими Андріюка. Волинський «кіборг» Андрій Серганчук зауважує, що має чимало проблем зі спиною, як і його побратими, необхідна бійцям і психологічна реабілітація. Натомість центр не будують, а згодом це питання може ще й стати інструментом у політичній боротьбі.

«Вони будують собі піар-кампанію – от дивіться, які ми добрі» - додає Серганчук. Натомість бійцям необхідна реабілітація – як фізична, так і психологічна, але можливостей для її отримання обмаль.

«Я, можливо, прийшов би зранку в басейн, трохи поплавав, і заспокоївся б», - підсумував атовець.

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Теги: Михайло Андріюк, Правий Сектор, центр реабілітації учасників АТО
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