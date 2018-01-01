Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген

На Волині у комунальному закладі «Ківерцівське районне територіальне медичне об'єдання» потребують нового рентген-апарату – обладання, яке нині є у медиків, випущене ще у 1970 році.Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомила депутатЗа словами депутатки, до не звернулися медики аби повідомити про проблему – заклад потребує коштів для купівлі нового рентген-комплексу. Адже установка, яка нині є в закладі із 1970 року і давно застаріла. На купівлю ж нового обладнання треба 2,5 млн грн.Депутати підтримали запит колеги.