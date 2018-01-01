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Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген

Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген
На Волині у комунальному закладі «Ківерцівське районне територіальне медичне об'єдання» потребують нового рентген-апарату – обладання, яке нині є у медиків, випущене ще у 1970 році.

Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомила депутат Валентина Касарда.

За словами депутатки, до не звернулися медики аби повідомити про проблему – заклад потребує коштів для купівлі нового рентген-комплексу. Адже установка, яка нині є в закладі із 1970 року і давно застаріла. На купівлю ж нового обладнання треба 2,5 млн грн.

Депутати підтримали запит колеги.

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Теги: обладнання, рентген, Ківерці
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