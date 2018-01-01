Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген
Сьогодні, 10:45
На Волині у комунальному закладі «Ківерцівське районне територіальне медичне об'єдання» потребують нового рентген-апарату – обладання, яке нині є у медиків, випущене ще у 1970 році.
Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомила депутат Валентина Касарда.
За словами депутатки, до не звернулися медики аби повідомити про проблему – заклад потребує коштів для купівлі нового рентген-комплексу. Адже установка, яка нині є в закладі із 1970 року і давно застаріла. На купівлю ж нового обладнання треба 2,5 млн грн.
Депутати підтримали запит колеги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомила депутат Валентина Касарда.
За словами депутатки, до не звернулися медики аби повідомити про проблему – заклад потребує коштів для купівлі нового рентген-комплексу. Адже установка, яка нині є в закладі із 1970 року і давно застаріла. На купівлю ж нового обладнання треба 2,5 млн грн.
Депутати підтримали запит колеги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген
Сьогодні, 10:45
Синоптики розповіли, якою буде погода у червні
Сьогодні, 10:40
У фракції Волиньради – новий очільник
Сьогодні, 10:28