На Волині руйнується музей-садиба Лесі Українки
Сьогодні, 17:45
У селі Колодяжне, що поблизу Ковеля, руйнуються два будиночки із садиби відомої письменниці Лесі Українки.
Про це під час сесії Волиньради 31 травня у запиті повідомив депутат Олександр Омельчук.
Депутат розповів, що унікальна садиба знаходиться за 8 кілометрів від Ковеля. Однак зараз музей далеко не в найкращому стані - два будиночки потребують ремонту.
Тут потріскав фасад, пооблітала штукатурка тощо, а останній ремонт відбувався ще у 1991 році. Обранець громади наголосив, що будиночки потребують капітального ремонту. Тому наразі необхідно виділити кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації, а надалі профінансувати роботи, аби встигнути до 150-річчя від дня народження великої поетеси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час сесії Волиньради 31 травня у запиті повідомив депутат Олександр Омельчук.
Депутат розповів, що унікальна садиба знаходиться за 8 кілометрів від Ковеля. Однак зараз музей далеко не в найкращому стані - два будиночки потребують ремонту.
Тут потріскав фасад, пооблітала штукатурка тощо, а останній ремонт відбувався ще у 1991 році. Обранець громади наголосив, що будиночки потребують капітального ремонту. Тому наразі необхідно виділити кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації, а надалі профінансувати роботи, аби встигнути до 150-річчя від дня народження великої поетеси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Немає Бориса Клімчука, який жив цим. А нинішнім "ефективним менеджерам" воно нах не потрібне. Там не вкрадеш.
Останні новини
Низці працівників Луцькради дадуть премії
Сьогодні, 18:25
На Волині руйнується музей-садиба Лесі Українки
Сьогодні, 17:45
У «Промені» — кіно для дітей по 30 гривень*
Сьогодні, 17:36
Звільнили посадовця Луцькради, причетного до справи Рачкова
Сьогодні, 17:19