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На Волині руйнується музей-садиба Лесі Українки

На Волині руйнується музей-садиба Лесі Українки
У селі Колодяжне, що поблизу Ковеля, руйнуються два будиночки із садиби відомої письменниці Лесі Українки.

Про це під час сесії Волиньради 31 травня у запиті повідомив депутат Олександр Омельчук.

Депутат розповів, що унікальна садиба знаходиться за 8 кілометрів від Ковеля. Однак зараз музей далеко не в найкращому стані - два будиночки потребують ремонту.

Тут потріскав фасад, пооблітала штукатурка тощо, а останній ремонт відбувався ще у 1991 році. Обранець громади наголосив, що будиночки потребують капітального ремонту. Тому наразі необхідно виділити кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації, а надалі профінансувати роботи, аби встигнути до 150-річчя від дня народження великої поетеси.

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Теги: музей, садиба, ЛесіяУкраїнка
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Коментарі 1
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Немає Бориса Клімчука, який жив цим. А нинішнім "ефективним менеджерам" воно нах не потрібне. Там не вкрадеш.
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