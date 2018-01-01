На Волині руйнується музей-садиба Лесі Українки

У селі Колодяжне, що поблизу Ковеля, руйнуються два будиночки із садиби відомої письменниці Лесі Українки.Про це під час сесії Волиньради 31 травня у запиті повідомив депутатДепутат розповів, що унікальна садиба знаходиться за 8 кілометрів від Ковеля. Однак зараз музей далеко не в найкращому стані - два будиночки потребують ремонту.Тут потріскав фасад, пооблітала штукатурка тощо, а останній ремонт відбувався ще у 1991 році. Обранець громади наголосив, що будиночки потребують капітального ремонту. Тому наразі необхідно виділити кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації, а надалі профінансувати роботи, аби встигнути до 150-річчя від дня народження великої поетеси.