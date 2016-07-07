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Перед Верховною Радою клопотатимуть про премію для волинської освітянки

Перед Верховною Радою клопотатимуть про премію для волинської освітянки
На відзначення щорічною Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам від Волині претендує директор опорного закладу Турійський НВК «Загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Оксану Ковальчук.

Кандидатуру освітянки на відзначення премією підтримали під час сесії Волиньради 31 травня.

Обсяг премії – 20 тисяч гривень. Депутати без обговорень проголосували за пропонований поект рішення. Тож голова облради надішле в Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти клопотання про відзначення премією Оксани Ковальчук.

Нагадаємо, попередньо кандидатуру Ковальчук рекомендували до нагородження на освітній комісії облради.

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Теги: вчитель, премія, Верховна Рада
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