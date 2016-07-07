Перед Верховною Радою клопотатимуть про премію для волинської освітянки
Сьогодні, 11:34
На відзначення щорічною Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам від Волині претендує директор опорного закладу Турійський НВК «Загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Оксану Ковальчук.
Кандидатуру освітянки на відзначення премією підтримали під час сесії Волиньради 31 травня.
Обсяг премії – 20 тисяч гривень. Депутати без обговорень проголосували за пропонований поект рішення. Тож голова облради надішле в Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти клопотання про відзначення премією Оксани Ковальчук.
Нагадаємо, попередньо кандидатуру Ковальчук рекомендували до нагородження на освітній комісії облради.
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Кандидатуру освітянки на відзначення премією підтримали під час сесії Волиньради 31 травня.
Обсяг премії – 20 тисяч гривень. Депутати без обговорень проголосували за пропонований поект рішення. Тож голова облради надішле в Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти клопотання про відзначення премією Оксани Ковальчук.
Нагадаємо, попередньо кандидатуру Ковальчук рекомендували до нагородження на освітній комісії облради.
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