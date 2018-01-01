СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Сьогодні, 13:26
Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Волинській області розпочав кримінальне провадження щодо волинянин, які взяли участь у так званому Міжнародному форумі Переможців, що відбувся у російському Брянську наприкінці квітня цього року.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел. Інформацію ж підтвердили і у прес-службі Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Відомо, що кримінальне провадження відкрили за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Детальнішу інформацію наразі не розголошують через таємницю досудового розслідування.
Нагадаємо, в складі української делегації на заході, організованому Кремлем, було чимало волинян. Серед них – голова громадської організації «Центр міжкультурних комунікацій» (кол. «Російський культурний центр ім. В.Черномирдіна») Ольга Саган, співзасновник організації Волинських авіалюбителів, артист Волинської філармонії Ілля Сметанін, голова громадської ради при голові Волинської ОДА, колишній прес-секретар ГФ «Варта порядку», член політичної партії «УКРОП» Олександр Волянюк, нині колишній член виконавчого комітету Луцька, голова правління ОСББ на вул. Карпенка-Карого, 9 Валерій Корпач, а також голова Волинської обласної організації ветеранів України Олександр Булавін.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел. Інформацію ж підтвердили і у прес-службі Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Відомо, що кримінальне провадження відкрили за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Детальнішу інформацію наразі не розголошують через таємницю досудового розслідування.
Нагадаємо, в складі української делегації на заході, організованому Кремлем, було чимало волинян. Серед них – голова громадської організації «Центр міжкультурних комунікацій» (кол. «Російський культурний центр ім. В.Черномирдіна») Ольга Саган, співзасновник організації Волинських авіалюбителів, артист Волинської філармонії Ілля Сметанін, голова громадської ради при голові Волинської ОДА, колишній прес-секретар ГФ «Варта порядку», член політичної партії «УКРОП» Олександр Волянюк, нині колишній член виконавчого комітету Луцька, голова правління ОСББ на вул. Карпенка-Карого, 9 Валерій Корпач, а також голова Волинської обласної організації ветеранів України Олександр Булавін.
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Коментарі 1
тіко посадити! Бажано надовго... Знай наших!
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