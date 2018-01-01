СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ

Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Волинській області розпочав кримінальне провадження щодо волинянин, які взяли участь у так званому Міжнародному форумі Переможців, що відбувся у російському Брянську наприкінці квітня цього року.Про цестало відомо із власних джерел. Інформацію ж підтвердили і у прес-службі Управління Служби безпеки України у Волинській області.Відомо, що кримінальне провадження відкрили за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Детальнішу інформацію наразі не розголошують через таємницю досудового розслідування.Нагадаємо, в складі української делегації на заході, організованому Кремлем, було. Серед них – голова громадської організації «Центр міжкультурних комунікацій» (кол. «Російський культурний центр ім. В.Черномирдіна»), співзасновник організації Волинських авіалюбителів, артист Волинської філармонії, голова громадської ради при голові Волинської ОДА, колишній прес-секретар ГФ «Варта порядку», член політичної партії «УКРОП», нині колишній член виконавчого комітету Луцька, голова правління ОСББ на вул. Карпенка-Карого, 9, а також голова Волинської обласної організації ветеранів України