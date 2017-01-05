Заступники і радники Луцького міського голови отримають премії
Сьогодні, 15:21
Преміюють працівників апарату виконавчого комітету Луцької міської ради.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 25 травня.
У розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок отримають:
- заступник міського голови Григорій Недопад;
- заступник міського голови Олександр Рачков;
- заступник міського голови Костянтин Петрочук;
- заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
У розмірі 250 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють радника міського голови Ігоря Поліщука.
У розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок радника міського голови отримає премію Анатолій Миронюк.
У розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють помічника міського голови Бориса Смаля та радника міського голови Мар’яну Сорочук.
Премії виділять відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами та доповненнями, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом виконавчих органів Луцької міської ради на 2016-2020 роки.
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Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 25 травня.
У розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок отримають:
- заступник міського голови Григорій Недопад;
- заступник міського голови Олександр Рачков;
- заступник міського голови Костянтин Петрочук;
- заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
У розмірі 250 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють радника міського голови Ігоря Поліщука.
У розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок радника міського голови отримає премію Анатолій Миронюк.
У розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють помічника міського голови Бориса Смаля та радника міського голови Мар’яну Сорочук.
Премії виділять відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами та доповненнями, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом виконавчих органів Луцької міської ради на 2016-2020 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
а щоб ви УКРОПівськи гниди вже луснули
Скромні хлопці ,нічого не скажеш,а ви кажете вони за Лучан,дзузькі,аби набити свої кишені поки не дали під зад
су.и! перевиконали план??
Поліщук - за те, що двір по пр. Перемоги, 21, обіцяв-обіцяв, і не поремонтували? Чи за закопані під бруківку на Лесі Українки 8 мільйонів?
а сорочук вже за що? за те що кричала " ганьба" укропу коли Юлю з секретаря сунули???
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