Заступники і радники Луцького міського голови отримають премії

Преміюють працівників апарату виконавчого комітету Луцької міської ради.Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 25 травня.У розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок отримають:- заступник міського голови- заступник міського голови- заступник міського голови- заступник міського голови, керуючий справами виконкомуУ розмірі 250 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють радника міського головиУ розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок радника міського голови отримає преміюУ розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють помічника міського головита радника міського головиПремії виділять відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату орга­нів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами та доповненнями, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом виконавчих органів Луцької міської ради на 2016-2020 роки.