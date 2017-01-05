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Заступники і радники Луцького міського голови отримають премії

Заступники і радники Луцького міського голови отримають премії
Преміюють працівників апарату виконавчого комітету Луцької міської ради.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 25 травня.

У розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок отримають:

- заступник міського голови Григорій Недопад;

- заступник міського голови Олександр Рачков;

- заступник міського голови Костянтин Петрочук;

- заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.

У розмірі 250 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють радника міського голови Ігоря Поліщука.

У розмірі 120 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок радника міського голови отримає премію Анатолій Миронюк.

У розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок преміюють помічника міського голови Бориса Смаля та радника міського голови Мар’яну Сорочук.

Премії виділять відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату орга­нів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами та доповненнями, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом виконавчих органів Луцької міської ради на 2016-2020 роки.


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Теги: премії, радник, заступник, Луцька міська рада
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Коментарі 5
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а щоб ви УКРОПівськи гниди вже луснули
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Скромні хлопці ,нічого не скажеш,а ви кажете вони за Лучан,дзузькі,аби набити свої кишені поки не дали під зад
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су.и! перевиконали план??
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Поліщук - за те, що двір по пр. Перемоги, 21, обіцяв-обіцяв, і не поремонтували? Чи за закопані під бруківку на Лесі Українки 8 мільйонів?
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а сорочук вже за що? за те що кричала " ганьба" укропу коли Юлю з секретаря сунули???
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