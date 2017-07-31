У Луцьку саботували засідання виборчкому, де мали прийняти рішення щодо «відкликанців»

У Луцьку 31 травня не змогли провести засідання міської виборчої комісії, одне з питань порядку денного якого стосувалося прийняття рішення щодо відкликання депутатів.Усього на засідання прийшли 11 з 18 членів комісії. Для прийняття ж рішень необхідно було б 10 голосів. Утім, засідання фактично і не розпочали, оскільки не проголосували за прийняття порядку денного.Голова комісіїзапропонував проголосувати щодо прийняття порядку денного в цілому.Утім, представники Опозиційного блоку зауважили, що їм недостатньо часу для того, аби розібратися у питаннях. Вони пропонували проголосувати лише за основу порядку денного.Далі ж Опозиційний блок поставив голові комісії своєрідний ультиматум: або він виконує їхні умови, або вони вимагають перерву.Так, представниця Опозиційного блокусказала, що вони вимагають пунктом №4 порядку денного прийняти рішення, яким вважати підписи, які зібрали щодо відкликанців, легітимними. «Вважати рішення суду, що підписи визнати легітимними , ну і що на кожного депутата має бути окрема постанова. Якщо ви з цим згідні, то ми будемо далі працювати, якщо ні, то ми беремо перерву», - сказала вона.«Але ж ми ніколи і не називали ці підписи нелегітимними. Ми не перевірили, чи люди, чиї підписи надійшли, є виборцями, тому свого часу прийняли рішення їх не враховувати», - сказав на це Леонід Будцев.Інший представник Опозиційного блоку у виборчкомізапропонував зробити перерву. «Ми розберемося до завтрашнього дня», - сказав він.Натомість голова комісії Будцев пропонував проголосувати за проект порядку денного в цілому, проголосувати за ті 2 його пункти, до яких у членів комісії не виникає питань, а тоді взяти перерву для того, аби питання, щодо якого є незгода, представники Опозиційного блоку могли чітко сформулювати свої пропозиції.Утім, останні на це не погодилися і просто пішли додому. Такий вчинок Будцев назвав виявом неповаги до людей, які витратили свій час та прийшли, аби попрацювати.«Питання є і до тих людей, які не прийшли. Будемо чекати наступного засідання, де кожен член комісії пояснить, чому його не було», - прокоментував після засідання Будцев.Політологназвав такі дії членів виборчої комісії свідомим саботажем.«Декілька членів не вважали за потрібне навіть затвердити порядок денний. А оскільки він не затверджений, то голова не міг ставити питання на розгляд. Це виглядає як свідомий саботаж окремими членами комісії її роботи. Є питання і до відсутніх на засіданні. Оскільки бути присутніми – їхній обов’язок. Швидше за все, цьому є політичне пояснення. Так відбувалося і рік тому, коли тривав збір підписів, схоже і зараз ця епопея буде продовжуватися ще якийсь час. Сподіваюся, не надто довго», - сказав Наход.Нагадаємо, Верховний Суд Українирішення Луцької міської виборчої комісії щодо зупинки процесу відкликання 5 депутатів Луцької міської ради. Відповідну постанову ухвалили 25 квітня. Вона є остаточною і не підлягає оскарженню.До того ж, скасували постанову Волинського окружного адміністративного суду від 27 жовтня 2017 року та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2018 року.Як відомо, лучанип’ятьох депутатів міськради –та. Причина ж у тому, що ці депутати голосували за рішення, які суд визнав такими, що прийняті з порушеннями законодавства.