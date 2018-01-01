У Луцьк приїхала Уляна Супрун
Сьогодні, 08:49
До Луцька з робочим візитом приїхала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Відомо, що разом із очільником Волинської ОДА Олександром Савченком Уляна Супрун візьме участь у першому на Волині молитовному сніданку.
Пізніше разом з очільником області та головними лікарями медичних закладів вона проведе робочу нараду в облдержадміністрації та дасть прес-конференцію для ЗМІ.
Про деталі її візиту у Луцьк - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Відомо, що разом із очільником Волинської ОДА Олександром Савченком Уляна Супрун візьме участь у першому на Волині молитовному сніданку.
Пізніше разом з очільником області та головними лікарями медичних закладів вона проведе робочу нараду в облдержадміністрації та дасть прес-конференцію для ЗМІ.
Про деталі її візиту у Луцьк - згодом.
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