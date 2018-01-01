У Луцьк приїхала Уляна Супрун

Уляна Супрун.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Відомо, що разом із очільником Волинської ОДА Олександром Савченком Уляна Супрун візьме участь у першому на Волині молитовному сніданку.



Пізніше разом з очільником області та головними лікарями медичних закладів вона проведе робочу нараду в облдержадміністрації та дасть прес-конференцію для ЗМІ.



Про деталі її візиту у Луцьк - згодом.

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