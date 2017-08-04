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Супрун розповіла, чому на Волині 3 госпітальні округи

Супрун розповіла, чому на Волині 3 госпітальні округи
Виконувач обов'язків Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому на Волині утворили саме 3 госпітальні округи, а не 8 чи 5, як область подавала спочатку.

Про це йшлося під час прес-конференції в.о. Міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у Луцьку.

«Коли ми розпочали процес госпітальних округів, були виписані правила по кожному госпітальному окрузі - кількість людей віддаленість від лікарень, як послуги будуть надаватися, аби була доступність», - розпочала Супрун. Однак Волинь, та інші області, коли подали документи на округи, не дотримувалися прописаних правил.

«І це єдина причина, чому є 3, бо були такі правила», - пояснила посадовець. За її словами, правила врахували мінімальні потреби на кожен госпітальний округ. Вона розповіла про приклад Миколаївщини, де є дві лікарні, які відрізняються тільки кількома послугами – наприклад, одна надає гемодіаліз, а інша - лапароскопію. Але замість того аби створити лікарню 2-рівня, там вирішили об'єднати зусилля і спрямовувати людей саме до закладу, де є необхідна послуга. Та відділення невідкладних станів є в обох лікарнях, як і хірургію.

«Це креативні способи, як модна вирішувати проблем, коли є велика відстань самої лікарні», - зауважила міністр. Тому при кожному окрузі створена госпітальна рада, адже самі місцеві найкраще знають про відстані і проблеми.

Вона наголосила, що округи розділили правильно, а певні проблеми, які можна вирішити, мають владнати госпітальні ради.

«Я думаю, що у вашій області є люди, які мають критичне мислення, і будуть вирішувати ці проблеми, як потрібно. А ми можемо вам допомогти, якщо є якісь питання», - підсумувала Супрун.

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Теги: Супрун, госпітальні округи
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Коментарі 1
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Варто було пані Уляну завезти на околицю області, ну хоча за м.Берестечко де межує Львівська, Рівненська та Волинська області, де "надзвичайно чудові" дороги і запропонувати провести звичайний експеримент: викликати швидку і транспортувати хворого до лікарні. Я думаю що кількість госпітальних округів одразу б збільшилась...
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