Супрун розповіла, чому на Волині 3 госпітальні округи

Виконувач обов'язків Міністра охорони здоров'япояснила, чому на Волині утворили саме 3 госпітальні округи, а не 8 чи 5, як область подавала спочатку.Про це йшлося під час прес-конференції в.о. Міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у Луцьку.«Коли ми розпочали процес госпітальних округів, були виписані правила по кожному госпітальному окрузі - кількість людей віддаленість від лікарень, як послуги будуть надаватися, аби була доступність», - розпочала Супрун. Однак Волинь, та інші області, коли подали документи на округи, не дотримувалися прописаних правил.«І це єдина причина, чому є 3, бо були такі правила», - пояснила посадовець. За її словами, правила врахували мінімальні потреби на кожен госпітальний округ. Вона розповіла про приклад Миколаївщини, де є дві лікарні, які відрізняються тільки кількома послугами – наприклад, одна надає гемодіаліз, а інша - лапароскопію. Але замість того аби створити лікарню 2-рівня, там вирішили об'єднати зусилля і спрямовувати людей саме до закладу, де є необхідна послуга. Та відділення невідкладних станів є в обох лікарнях, як і хірургію.«Це креативні способи, як модна вирішувати проблем, коли є велика відстань самої лікарні», - зауважила міністр. Тому при кожному окрузі створена госпітальна рада, адже самі місцеві найкраще знають про відстані і проблеми.Вона наголосила, що округи розділили правильно, а певні проблеми, які можна вирішити, мають владнати госпітальні ради.«Я думаю, що у вашій області є люди, які мають критичне мислення, і будуть вирішувати ці проблеми, як потрібно. А ми можемо вам допомогти, якщо є якісь питання», - підсумувала Супрун.