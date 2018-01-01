Супрун у Луцьку розповіла, як лікарів «переманюватимуть» у села

Аби вирішити проблеми у нестачі лікарів у сільській місцевості, медикам пропонуватимуть соціальний пакет. Окрім того, вступникам до медвузів пропонуватимуть контракт на роботу у селі після інтернатури.Про це йшлося під час прес-конференції виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’яу Луцьку.Посадовець зауважила, що проблема з лікарями у селах у всьому світі, адже часто важко переконати медиків переїхати чи навіть повернутися в село. Тож аби лікарі охоче йшли на такий крок, їм пропонуватимуть низку переваг.«Одне рішення – надавати соціальний пакет для цих лікарів, щоб у них було житло, щоб у них була, можливо, підвищена зарплата, автомобіль, щоб їх заохоочувати, щоб вони приїжджали в ті сільські місцевості. Зараз ми також співпрацюємо і з вашою областю, і з іншими, аби розповсюджувати інформацію, які є вакансії. Ми вже подивилися на сайт, які є вакансії на Волині, але треба додати, який буде додатковий соцпакет для лікарів після інтернатури, або лікарів, які хочуть переїхати, щоб показати, що в них буде житло, машина, пацієнти», - мовила посадовець.Окрім того, нещодавно Кабмін вирішив, що вступникам до медвузів пропонуватимуть контракт на 3 роки роботи в селі після інтернатури.«Вони будуть першими, які будуть отримувати ці бюджетні місця в медуніверситеті», - додала Супрун. Ті, хто не виконає обов’язки за договором, після навчання повернуть за нього кошти. Це, на думку Супрун, дасть змогу активізувати лікарів працювати в селі.