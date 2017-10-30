На ДПЗ знайшли труп





Про це Інформаційному агентству "ВолиньPost" стало відомо із власних джерел.



Як стверджують джерела, за попередньою інформацією, смерть могла настати через політравму, отриману внаслідок падіння з висоти. Жінка мешкала на сьомому поверсі багатоквартирного будинку.



Наразі тіло доправили на судмедекспертизу, яка і встановить остаточну причину смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На бульварі Дружби Народів у Луцьку вранці сьогодні, 2 червня, виявили тіло жінки.Про цестало відомо із власних джерел.Як стверджують джерела, за попередньою інформацією, смерть могла настати через політравму, отриману внаслідок падіння з висоти. Жінка мешкала на сьомому поверсі багатоквартирного будинку.Наразі тіло доправили на судмедекспертизу, яка і встановить остаточну причину смерті.

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