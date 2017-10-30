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На ДПЗ знайшли труп

На ДПЗ знайшли труп
На бульварі Дружби Народів у Луцьку вранці сьогодні, 2 червня, виявили тіло жінки.

Про це Інформаційному агентству "ВолиньPost" стало відомо із власних джерел.

Як стверджують джерела, за попередньою інформацією, смерть могла настати через політравму, отриману внаслідок падіння з висоти. Жінка мешкала на сьомому поверсі багатоквартирного будинку.

Наразі тіло доправили на судмедекспертизу, яка і встановить остаточну причину смерті.

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Теги: труп, Луцьк
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