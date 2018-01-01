Турецькі лікарі «списали» борг батькам Настусі Абрамчук

Адміністрація клініки MEDICALPARK в Туреччині в пам’ять проанулювала батькамобсягом 12,5 тисячі доларів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.«Ми щиро вдячні Стамбульській клініці за це фінансове рішення і вдячні за те, що до останнього боролися за життя нашої дівчинки... Батьки Настіодразу прийняли рішення, що кошти зібрані на картку тата на погашення боргу прозоро передадуть на спасіння іншого життя...» - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, дівчинка тривалий час. Попри те, що операція пройшла успішно і дитина пішла на поправку, Настуня підхопила інфекцію і довший час перебувала в реанімації. На жаль, 14 квітня її серце не витримало. О 04:30 воно зупинилося перший раз, його вдалося запустити, але через годину, воно зупинилося назавжди.