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Турецькі лікарі «списали» борг батькам Настусі Абрамчук

Турецькі лікарі «списали» борг батькам Настусі Абрамчук
Адміністрація клініки MEDICALPARK в Туреччині в пам’ять про Настусю Абрамчук анулювала батькам борг за лікування обсягом 12,5 тисячі доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.

«Ми щиро вдячні Стамбульській клініці за це фінансове рішення і вдячні за те, що до останнього боролися за життя нашої дівчинки... Батьки Насті Світлана і Сергій одразу прийняли рішення, що кошти зібрані на картку тата на погашення боргу прозоро передадуть на спасіння іншого життя...» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дівчинка тривалий час вела боротьбу з онкозахворюванням. Попри те, що операція пройшла успішно і дитина пішла на поправку, Настуня підхопила інфекцію і довший час перебувала в реанімації. На жаль, 14 квітня її серце не витримало. О 04:30 воно зупинилося перший раз, його вдалося запустити, але через годину, воно зупинилося назавжди.


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Теги: Настуся Абрамчук, благодійність
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Коментарі 1
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Впевнена, що сім'ю це не зупинить далі випрошувати гроші
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