У Луцьку – акція на підтримку Сенцова та всіх в’язнів Кремля. ФОТО

У Луцьку люди вийшли на Театральний майдан, аби таким чином висловити підтримку українського політв’язня, кінорежисера, який 14 травня оголосив безстрокове голодування.Захід під гаслом «#SaveOlegSentsov» відбувся 2 червня.До акції у Луцьку долучилися декілька десятків людей, серед яких – актори театру «ГаРмИдЕр», які під час заходу зіграли виставу «Заручини» російського драматурга і засновниці московського незалежного театру «Театр.doc». Вона документальна – в основу лягли записи судових процесів у справі Сенцова, взяті з відкритих джерел. Однак у тексті йдеться не лише про нього, а й про інших ув’язнених з Криму:Окрім того, під час акції прочитали прізвища 70 українців, які нині є в’язнями Кремля.Учасники акції вимагають, аби міжнародна спільнота знайшла важелі впливу на російське керівництво, порушила це питання на саміті країн Великої сімки у Канаді, а також, аби світова спільнота вийшла з лозунгами за звільнення українських політв’язнів під час чемпіонату з футболу-2018 у Росії.Співорганізатор акціїрозповів, що українська громадська організація «Let my people go» намагається шукати усіх в'язнів Кремля. Однак, через кремлівську систему ФСБ дуже складно знайти усіх людей, тож список постійно оновлюється. Так, ще на початку тижня у ньому було на 8 людей менше.«Ми розуміємо, що це триватиме ще довго. Але наш головний меседж сьогодні – розповісти, що нині, у 21 столітті, ми мусимо акумулювати зусилля, аби досягнути справедливості. Ця акція показує, що ми консолідовані, ми готові підтримувати людину, яка фактично підписала собі смертний вирок» ,- сказав він.Актор театру «ГаРмИдЕр»розповів, що він з колегами долучився до акції, оскільки тема агресії Кремля і ув’язнення невинних людей – дуже болісна, тож бути до неї байдужим неможливо.До слова, нинішній захід у Луцьку відбулася у рамках глобальної акції на підтримку українських політв'язнів у Росії, що загалом охопить понад 70 міст у різних країнах.Нагадаємо, у березні 2014 року в анексованому Росією Криму російські спецслужби затримали українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії.Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня 2018 року, заявивши, що припинить її лише у разі звільнення усіх українських політв'язнів, які утримуються в РФ. Згодом, 31 травня, голодування оголосив і Кольченко з вимогою звільнити Сенцова.