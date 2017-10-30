Судмедексперти назвали причину смерті жінки на ДПЗ





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За даними джерел, судмедексперти встановили причину смерті 25-річної жінки, тіло якої вранці сьогодні, 2 червня, виявили на бульварі Дружби Народів у Луцьку.



Фахівці вважають, що смерть настала через політравму, отриману внаслідок падіння із сьомого поверху. На момент, коли сталося лихо, чоловіка загиблої не було вдома.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці судово-медичної експертизи вважають, що 25-річна жінка в Луцьку загинула через падіння з висоти.Про цестало відомо з власних джерел.За даними джерел, судмедексперти встановили причину смерті 25-річної жінки, тіло якої вранці сьогодні, 2 червня,у Луцьку.Фахівці вважають, що смерть настала через політравму, отриману внаслідок падіння із сьомого поверху. На момент, коли сталося лихо, чоловіка загиблої не було вдома.

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