вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судмедексперти назвали причину смерті жінки на ДПЗ

Судмедексперти назвали причину смерті жінки на ДПЗ
Фахівці судово-медичної експертизи вважають, що 25-річна жінка в Луцьку загинула через падіння з висоти.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За даними джерел, судмедексперти встановили причину смерті 25-річної жінки, тіло якої вранці сьогодні, 2 червня, виявили на бульварі Дружби Народів у Луцьку.

Фахівці вважають, що смерть настала через політравму, отриману внаслідок падіння із сьомого поверху. На момент, коли сталося лихо, чоловіка загиблої не було вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: труп, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У сутичках з активістами постраждали 13 поліцейських
Сьогодні, 17:27
Луцька майстриня виготовляє незвичний посуд із пляшок
Сьогодні, 16:55
Судмедексперти назвали причину смерті жінки на ДПЗ
Сьогодні, 16:12
«Діти наших Героїв»: у «ПортСity» - свято для дітей волинських атовців. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Зіткнення легковика і переповненого автобуса завершилося смертю
Сьогодні, 15:34
Схожі новини
На ДПЗ знайшли труп На ДПЗ знайшли труп
Сьогодні, 11:59
У квартирі в Луцьку знайшли труп У квартирі в Луцьку знайшли труп
17 травень, 01:19
У Луцьку в квартирі знайшли муміфікований труп У Луцьку в квартирі знайшли муміфікований труп
09 лютий, 10:06
На Волині посеред поля знайшли тіло чоловіка На Волині посеред поля знайшли тіло чоловіка
30 жовтень, 2017, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У сутичках з активістами постраждали 13 поліцейських
Сьогодні, 17:27
 0
Луцька майстриня виготовляє незвичний посуд із пляшок
Сьогодні, 16:55
 0
Судмедексперти назвали причину смерті жінки на ДПЗ
Сьогодні, 16:12
 0
«Діти наших Героїв»: у «ПортСity» - свято для дітей волинських атовців. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
Зіткнення легковика і переповненого автобуса завершилося смертю
Сьогодні, 15:34
 0
Медіа
відео
1/8