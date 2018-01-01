Кинули і машину, і колоди: на Волині піймали крадіїв лісу
Сьогодні, 07:27
У Ківерцівському районі затримали дві автівки, навантажені краденими дубами - один із автомобілів крадії дерев покинули,та їхні особи відомі.
Про це інформує прес-служба волинських лісівників.
У лісових масивах ДП «Цуманське ЛГ» та ДП «Ківерцівське ЛГ» постійно триває посилене чергування груп оперативного реагування та державної лісової охорони.
Так, 2 червня завдяки чітким скоординованим діям державної лісової охорони, групи оперативного реагування ДП «Цуманське ЛГ» та поліції було затримано крадіїв дубів з усіма доказами незаконного заробітку.
У Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» було виявлено самовільну порубку дубів. Лісівникам вдалося встановити, що причетна до цього група осіб, які прибули до лісу на двох машинах.
На місці постійно чергували працівники державної лісової охорони. З'ясували, що крадії дійсно використовували для вивезення деревини з лісу вже традиційні транспортні засоби – бус та позашляховик з іноземною реєстрацією.
Згодом лісівники стали рухатися слідом за бусом, навантаженим дубовими колодками. Повідомили про факт і звернулися за допомогою до працівників Ківерцівського райвідділу поліції. Затримали машину з деревиною вже у смт Колки Маневицького району.
Ще одна група державної лісової охорони переслідувала позашляховик із єврономерами. Машину затримали у лісі. Троє чоловіків, які там були, в результаті повтікали, покинувши і деревину, і автомобіль. Проте їхні особи відомі. В машині вони лишили 4 дубові колодки і бензогенератор.
Варто зазначити, що за такі дії чоловікам загрожує до 3-х років позбавлення волі. Також доведеться сплатити суттєві суми штрафів та завданих збитків.
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Про це інформує прес-служба волинських лісівників.
У лісових масивах ДП «Цуманське ЛГ» та ДП «Ківерцівське ЛГ» постійно триває посилене чергування груп оперативного реагування та державної лісової охорони.
Так, 2 червня завдяки чітким скоординованим діям державної лісової охорони, групи оперативного реагування ДП «Цуманське ЛГ» та поліції було затримано крадіїв дубів з усіма доказами незаконного заробітку.
У Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» було виявлено самовільну порубку дубів. Лісівникам вдалося встановити, що причетна до цього група осіб, які прибули до лісу на двох машинах.
На місці постійно чергували працівники державної лісової охорони. З'ясували, що крадії дійсно використовували для вивезення деревини з лісу вже традиційні транспортні засоби – бус та позашляховик з іноземною реєстрацією.
Згодом лісівники стали рухатися слідом за бусом, навантаженим дубовими колодками. Повідомили про факт і звернулися за допомогою до працівників Ківерцівського райвідділу поліції. Затримали машину з деревиною вже у смт Колки Маневицького району.
Ще одна група державної лісової охорони переслідувала позашляховик із єврономерами. Машину затримали у лісі. Троє чоловіків, які там були, в результаті повтікали, покинувши і деревину, і автомобіль. Проте їхні особи відомі. В машині вони лишили 4 дубові колодки і бензогенератор.
Варто зазначити, що за такі дії чоловікам загрожує до 3-х років позбавлення волі. Також доведеться сплатити суттєві суми штрафів та завданих збитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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