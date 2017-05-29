Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами





Відповідний указ опублікований на сайті Президента України Петра Порошенка.



Нагорди приурочили до Дня захисту дітей. Так, за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та високий професіоналізм до ордену представили двох волинянок. Йдеться про матерів-виховательок дитячих будинків сімейного типу

Аллу Василівну Собчук та Ольгу Петрівну Сукач.

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