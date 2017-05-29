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Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами

Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами
Двох волинських матерів-виховательок дитячих будинків сімейного типу нагородили орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.

Відповідний указ опублікований на сайті Президента України Петра Порошенка.

Нагорди приурочили до Дня захисту дітей. Так, за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та високий професіоналізм до ордену представили двох волинянок. Йдеться про матерів-виховательок дитячих будинків сімейного типу
Аллу Василівну Собчук та Ольгу Петрівну Сукач.

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Теги: орден, нагорода
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