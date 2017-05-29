Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами
Сьогодні, 05:23
Двох волинських матерів-виховательок дитячих будинків сімейного типу нагородили орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.
Відповідний указ опублікований на сайті Президента України Петра Порошенка.
Нагорди приурочили до Дня захисту дітей. Так, за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та високий професіоналізм до ордену представили двох волинянок. Йдеться про матерів-виховательок дитячих будинків сімейного типу
Аллу Василівну Собчук та Ольгу Петрівну Сукач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний указ опублікований на сайті Президента України Петра Порошенка.
Нагорди приурочили до Дня захисту дітей. Так, за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та високий професіоналізм до ордену представили двох волинянок. Йдеться про матерів-виховательок дитячих будинків сімейного типу
Аллу Василівну Собчук та Ольгу Петрівну Сукач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами
Сьогодні, 05:23
На Волині визначили кращих юних футболісток
Сьогодні, 03:22
У Нововолинську пограбували майбутній супермаркет
Сьогодні, 02:28
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00