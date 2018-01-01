Як волинянин Ріхерт заснував броварню в Києві. ФОТО

Куренівка, ХІХ ст.

Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.

Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.

Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.

2 вересня 1860 року колоніст Волинської губерніїзвернувся в господарське відділення Київського управління міністерства внутрішніх справ за дозволом побудувати на власній території, яка була розташована в передмісті Києва - Куренівці, пивоварний завод.На дозвіл не прийшлось довго чекати — Ріхерт його дуже швидко отримав. На вулиці Сирецькій 19 була зведена потужна броварня. Завод волинського колоніста був одним з перших такого високого рівня і потужності.Щорічно на ньому вироблялося близько 30 тисяч пляшок пива. Відмінним від інших виробництв було те, що хміль доставляли з-за кордону. З часом на заводі з’являлись все нові й нові житлові і господарські приміщення. Виробництво приносило неабиякі продукти.Волинянин та почесний громадянин Вільгельм Якович Ріхерт мав двійко синівта, стали спадкоємцями і отримали виробництво по смерті батька в кінці ХІХ століття. Адже в 1894 році власником броварні стає син Михайло Вільгельмович Ріхерт.В кінці ХІХ століття, київське пиво вживали не тільки в Києві, а й за його межами. Серед споживачів, заводи називали по імені їх власника, але київські заводи, мали ще й номери, які їм присвоїло губернське акцизне управління. Так, під № 1 значилося Суспільство Київського пивзаводу…. під № 3 - завод М. В. Ріхерта, під № 4 - завод В. Я. Ріхерта.Сьогодні, в Києві, по вулиці Фрунзе, 35 знаходиться нове приміщення заводу Ріхертів, яке було зведено в 1908 році відомим архітектором Миколою Казанським. Корпус викладений дуже ефектною і красивою мереживною цегляною кладкою.На час будівництва нового корпусу, пивзавод Ріхерта виробляв практично мільйон літрів пива в рік, а за станом на 1915 рік на заводі працювало близько сімдесяти працівників, що забезпечували весь процес виробництва пива. Пізніше в цьому приміщенні розташовувався Київський завод солодових екстрактів, що на сьогодні не функціонує.Другий син Яківа Ріхерт володів іншою броварнею, в приміщенні якої сьогодні успішно діє як Київський завод шампанських вин. Прихід радянської влади наклав свій відбиток і на діяльність заводу. У 1929 році рішенням Київської Міської Ради визнали доцільним пристосувати під консервний завод колишній пивоварний завод на вулиці Сирецькій. Такий завод побудували, і проіснував він до 1950 року. 1949 рік став новою сторінкою в історії Київського заводу шампанських вин.Крім ведення господарства Яків Ріхерт займав важливі посади в міському управлінні. Він був гласним міської Думи з 1901 по 1914 роки, брав участь у численних комісіях.Пляшка заводу Михайла Ріхерта, наприклад, до цих пір вважається хорошим трофеєм серед колекціонерів.Текст: