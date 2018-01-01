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Як волинянин Ріхерт заснував броварню в Києві. ФОТО

Як волинянин Ріхерт заснував броварню в Києві. ФОТО
2 вересня 1860 року колоніст Волинської губернії Вільгельм Якович Ріхерт звернувся в господарське відділення Київського управління міністерства внутрішніх справ за дозволом побудувати на власній території, яка була розташована в передмісті Києва - Куренівці, пивоварний завод.

На дозвіл не прийшлось довго чекати — Ріхерт його дуже швидко отримав. На вулиці Сирецькій 19 була зведена потужна броварня. Завод волинського колоніста був одним з перших такого високого рівня і потужності.

Щорічно на ньому вироблялося близько 30 тисяч пляшок пива. Відмінним від інших виробництв було те, що хміль доставляли з-за кордону. З часом на заводі з’являлись все нові й нові житлові і господарські приміщення. Виробництво приносило неабиякі продукти.

Волинянин та почесний громадянин Вільгельм Якович Ріхерт мав двійко синів Якова та Михайла, стали спадкоємцями і отримали виробництво по смерті батька в кінці ХІХ століття. Адже в 1894 році власником броварні стає син Михайло Вільгельмович Ріхерт.

В кінці ХІХ століття, київське пиво вживали не тільки в Києві, а й за його межами. Серед споживачів, заводи називали по імені їх власника, але київські заводи, мали ще й номери, які їм присвоїло губернське акцизне управління. Так, під № 1 значилося Суспільство Київського пивзаводу…. під № 3 - завод М. В. Ріхерта, під № 4 - завод В. Я. Ріхерта.

Сьогодні, в Києві, по вулиці Фрунзе, 35 знаходиться нове приміщення заводу Ріхертів, яке було зведено в 1908 році відомим архітектором Миколою Казанським. Корпус викладений дуже ефектною і красивою мереживною цегляною кладкою.

На час будівництва нового корпусу, пивзавод Ріхерта виробляв практично мільйон літрів пива в рік, а за станом на 1915 рік на заводі працювало близько сімдесяти працівників, що забезпечували весь процес виробництва пива. Пізніше в цьому приміщенні розташовувався Київський завод солодових екстрактів, що на сьогодні не функціонує.

Другий син Яківа Ріхерт володів іншою броварнею, в приміщенні якої сьогодні успішно діє як Київський завод шампанських вин. Прихід радянської влади наклав свій відбиток і на діяльність заводу. У 1929 році рішенням Київської Міської Ради визнали доцільним пристосувати під консервний завод колишній пивоварний завод на вулиці Сирецькій. Такий завод побудували, і проіснував він до 1950 року. 1949 рік став новою сторінкою в історії Київського заводу шампанських вин.

Крім ведення господарства Яків Ріхерт займав важливі посади в міському управлінні. Він був гласним міської Думи з 1901 по 1914 роки, брав участь у численних комісіях.

Пляшка заводу Михайла Ріхерта, наприклад, до цих пір вважається хорошим трофеєм серед колекціонерів.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Куренівка, ХІХ ст.
Куренівка, ХІХ ст.
Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.
Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.
Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.
Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.
Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.
Завод Михайла Ріхерта, 1925 р.

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Теги: історія, волинянин, пиво
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Коментарі 1
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