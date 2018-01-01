Пішла до клубу: на Дніпропетровщині знайшли тіло згвалтованої семикласниці





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає



До поліції звернулась матір 7-класниці, 2004 року народження. Дівчинка була у місцевому клубі, потім її ніхто не бачив.



«Ввечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений в лісопосадці поряд селищем. За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина можливо була зґвалтована. Сьогодні зранку поліцією встановлений підозрюваний - це хлопчина на рік старший вбитої», - написав Аброськін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області виявили труп семикласниці, яка пішла до клубу. У вбивстві підозрюють хлопця, який на рік за неї старший.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції, передає ТСН До поліції звернулась матір 7-класниці, 2004 року народження. Дівчинка була у місцевому клубі, потім її ніхто не бачив.«Ввечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений в лісопосадці поряд селищем. За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина можливо була зґвалтована. Сьогодні зранку поліцією встановлений підозрюваний - це хлопчина на рік старший вбитої», - написав Аброськін.

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