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Пішла до клубу: на Дніпропетровщині знайшли тіло згвалтованої семикласниці

Пішла до клубу: на Дніпропетровщині знайшли тіло згвалтованої семикласниці
У Дніпропетровській області виявили труп семикласниці, яка пішла до клубу. У вбивстві підозрюють хлопця, який на рік за неї старший.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає ТСН.

До поліції звернулась матір 7-класниці, 2004 року народження. Дівчинка була у місцевому клубі, потім її ніхто не бачив.

«Ввечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений в лісопосадці поряд селищем. За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина можливо була зґвалтована. Сьогодні зранку поліцією встановлений підозрюваний - це хлопчина на рік старший вбитої», - написав Аброськін.

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Теги: згвалтування, смерть
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