Пішла до клубу: на Дніпропетровщині знайшли тіло згвалтованої семикласниці
Сьогодні, 15:30
У Дніпропетровській області виявили труп семикласниці, яка пішла до клубу. У вбивстві підозрюють хлопця, який на рік за неї старший.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає ТСН.
До поліції звернулась матір 7-класниці, 2004 року народження. Дівчинка була у місцевому клубі, потім її ніхто не бачив.
«Ввечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений в лісопосадці поряд селищем. За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина можливо була зґвалтована. Сьогодні зранку поліцією встановлений підозрюваний - це хлопчина на рік старший вбитої», - написав Аброськін.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає ТСН.
До поліції звернулась матір 7-класниці, 2004 року народження. Дівчинка була у місцевому клубі, потім її ніхто не бачив.
«Ввечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений в лісопосадці поряд селищем. За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина можливо була зґвалтована. Сьогодні зранку поліцією встановлений підозрюваний - це хлопчина на рік старший вбитої», - написав Аброськін.
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