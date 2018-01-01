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У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО

У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
У Луцьку, неподалік стадіону «Авангард» невідомий водій припаркував свою автівку просто у воротях.

Світлиною у спільноті «Автоандони Луцька» поділилася Катерина Миколаївна Цибульська.

«Тепер, без хітЯри"Павук Богдан",МУЗИКАМ буде дуже непросто РОЗКЛАНЯТИСЬ з Волиньськими шанувальниками МИСТЕЦТВА та КУРІВА!!!!!!!!!» - коментує свій допис автор.
У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО

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Теги: автохам, паркування, автоандон, випадок, Луцьк
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