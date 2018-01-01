У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО





Світлиною у спільноті «Автоандони Луцька» поділилася Катерина Миколаївна Цибульська.



«Тепер, без хітЯри"Павук Богдан",МУЗИКАМ буде дуже непросто РОЗКЛАНЯТИСЬ з Волиньськими шанувальниками МИСТЕЦТВА та КУРІВА!!!!!!!!!» - коментує свій допис автор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, неподалік стадіону «Авангард» невідомий водій припаркував свою автівку просто у воротях.Світлиною у спільноті «Автоандони Луцька» поділилася«Тепер, без хітЯри"Павук Богдан",МУЗИКАМ буде дуже непросто РОЗКЛАНЯТИСЬ з Волиньськими шанувальниками МИСТЕЦТВА та КУРІВА!!!!!!!!!» - коментує свій допис автор.

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