У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:43
У Луцьку, неподалік стадіону «Авангард» невідомий водій припаркував свою автівку просто у воротях.
Світлиною у спільноті «Автоандони Луцька» поділилася Катерина Миколаївна Цибульська.
«Тепер, без хітЯри"Павук Богдан",МУЗИКАМ буде дуже непросто РОЗКЛАНЯТИСЬ з Волиньськими шанувальниками МИСТЕЦТВА та КУРІВА!!!!!!!!!» - коментує свій допис автор.
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Світлиною у спільноті «Автоандони Луцька» поділилася Катерина Миколаївна Цибульська.
«Тепер, без хітЯри"Павук Богдан",МУЗИКАМ буде дуже непросто РОЗКЛАНЯТИСЬ з Волиньськими шанувальниками МИСТЕЦТВА та КУРІВА!!!!!!!!!» - коментує свій допис автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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