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У Луцьку на аварійному перехресті поставлять світлофор за 2 мільйони гривень

У Луцьку на аварійному перехресті поставлять світлофор за 2 мільйони гривень
У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого, Задворецька та Вячеслава Чорновола встановлять світлофорний об’єкт за 1,8 мільйона гривень.

Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorrо.

Роботи передбачають встановлення дорожніх знаків, світлофора, його налаштування тощо.

Директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась розповів у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost», що тендер оголосили вдруге, адже попередні торги не відбулися через невідповідність у документації. Варто зауважити, що тоді участь у тендері взяли «СЕА Електротехніка», «Луцьксвітло» та «Луцькавтодор-сервіс».

«Це буде схожий світлофор до того, який є на перетині Ківерцівської та Стрілецької через колії. Там буде і сигналізатор, і огородження, і дорожні знаки», - зауважив Крась.

Завершити роботи планують до 31 грудня.

Нагадаємо, 15 березня автомобіль Renault Duster на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола збив двох жінок, які переходили дорогу у невстановленому місці. Одна з них загинула на місці аварії.

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Теги: дороги, світлофор
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