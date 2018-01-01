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Лучани скаржаться на відсутність розмітки на дорогах. ВІДЕО

Лучани скаржаться на відсутність розмітки на дорогах. ВІДЕО
Водії і пішоходи Луцька скаржаться на відсутність розмітки на дорогах.

З бюджету міста виділили гроші на те, аби позначити пішохідні переходи, роздільні смуги, лінії, що дублюють дорожні знаки, - пише Суспільне Волині.

Зокрема, на вулиці Глушець, Ківерцівська, Рівненська, проспект Молоді немає розмітки.

"У нас дорожні знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. У зв'язку з тим, що вона має можливість знищення, стирання", - розповів старший інспектор відділу Управління патрульної поліції області Олександр Грицюк.

Головний комунальник міста Юрій Крась розповів, що має близько півсотні приписів поліції щодо усунення недоліків дорожнього покриття.

Деталі у сюжеті:


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Теги: розмітка, дорога, проблема
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