Лучани скаржаться на відсутність розмітки на дорогах. ВІДЕО





З бюджету міста виділили гроші на те, аби позначити пішохідні переходи, роздільні смуги, лінії, що дублюють дорожні знаки, - пише



Зокрема, на вулиці Глушець, Ківерцівська, Рівненська, проспект Молоді немає розмітки.



"У нас дорожні знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. У зв'язку з тим, що вона має можливість знищення, стирання", - розповів старший інспектор відділу Управління патрульної поліції області Олександр Грицюк.



Головний комунальник міста Юрій Крась розповів, що має близько півсотні приписів поліції щодо усунення недоліків дорожнього покриття.



Деталі у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водії і пішоходи Луцька скаржаться на відсутність розмітки на дорогах.З бюджету міста виділили гроші на те, аби позначити пішохідні переходи, роздільні смуги, лінії, що дублюють дорожні знаки, - пише Суспільне Волині Зокрема, на вулиці Глушець, Ківерцівська, Рівненська, проспект Молоді немає розмітки."У нас дорожні знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. У зв'язку з тим, що вона має можливість знищення, стирання", - розповів старший інспектор відділу Управління патрульної поліції області Олександр Грицюк.Головний комунальник міста Юрій Крась розповів, що має близько півсотні приписів поліції щодо усунення недоліків дорожнього покриття.Деталі у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію