Буде новий рентген і кабінет: Савченко обнадіяв ківерцівських медиків

Для комунального закладу «Ківерцівське районне територіальне об’єдання» придбають довгоочікуваний апарат для рентген-кабінету – кошти для нього погодився виділити нардепПро це під час візиту до закладу 4 червня повідомив голова Волинської обласної державної адміністраціїПосадовець завітав до лікарні, аби поспілкуватися із медиками та на власні очі побачити стан закладу. У Ківерцівському районі проживає понад 63 тисячі людей, а комунальний заклад має 197 ліжко-місць та поліклініку, яка може приймати до 200 відвідувачів на день.Відтак, Савченку провели екскурсію лікарнею - показали нещодавно відремонтовані гінекологічне, пологове та дитяче відділення, оновлену хірургію та відділення, які потребують ремонту.«Ми створили приймально-діагностично-реанімаційний центр, де в одному місці сконцентровані всі служби та апаратура – УЗД, рентген, фіброгастроскопія і лабораторія. Це дає можливість оперативно надати допомогу - всі спеціалісти на місці, працюємо цілодобово», - розповів генеральний директор закладуОднак має установа й низку проблем - найбільше тут потребують рентген-апарату. З цією потребою із лікарні зверталися із листами до ОДА до обласної ради, а під час останньої сесії озвучили«Апарат фактично 70-их років, ми вже кілька разів його ремонтували, він не підлягає фактично ремонту», - мовив Слижук. Так, навіть під час візиту голови ОДА установка знову вийшла із ладу.Опісля Савченку продемонстрували «доісторичний» рентген та кабінет, який теж потребує ремонту. Адже він має відповідати низці вимог – мати спеціальні барелітові стіни та двері, покриті свинцем.Завідувач рентген-кабінетомрозповів, що прилад, яким нині користуються в лікарні, 1978 року випуску.«Ми його через місяць ремонтуємо, тільки гроші витрачаємо. Тільки в цьому році вже витратили 15 тисяч гривень, а ось сьогодні він знову зламався», - зауважив лікар. Наразі люди змушені їздити до Луцька, аби зробити знімок. Вартість же нової установки - 2,5-3 млн грн.Опісля голова ОДА вирушив на зустріч із працівниками лікарні. Тут посадовець повідомив, що вдалося домовитися із нардепом Лапіним, який погодився виділити кошти для купівлі установки.«Основна проблема… в першу чергу – це рентген-апарат. Ми були в деяких лікарнях, де є ще старіше обладнання, наприклад, для МРТ. На щастя, так трапилося, що під лежачий камінь вода не тече, а ми все-таки це каміння перевертаємо.Нам вдалося налагодити дуже тісну співпрацю із народним депутатом України Ігорем Лапіним, який погодився поки що тимчасово передати кошти зі свого округу на цей і купити рентген-апарат… Як тільки гроші на субвенції депутатам надійдуть на рахунки, ми одразу їх направимо на придбання цього апарату», - сказав Савченко. Медперсонал таку новину сприйняв радісно, адже прилад дуже потрібний району.Савченко також розповів про плани на ремонт рентген-кабінету. Мовляв, цим питанням займатиметься й районна влада.«Ми вже домовилися - від вас ремонт, а від нас - рентген-апарат, іншого виходу немає», - сказав Савченко. Тож посадовець дав доручення працювати над цим питанням.Опісля губернатор розповів про візит в.о. міністра охорони здоров’ядо Луцька, про її пропозиції щодо сільської медицини тощо. Згодом Савченко зауважив, що лікарня залишила позитивне враження, адже медперсонал знає свої завдання та працює, тож відчувається оптимізм.Служук наприкінці подякував за візит.«Дуже добре, що сьогодні приїхав голова обласної державної адміністрації, який побачив, які в нас є проблеми. Особливо від імені колективу хочу подякувати, бо він запевнив нас, що скоро буде поставлений рентген-апарат, бо той, який в нас є вже має 50 років, він морально і фізично застарів, часто ламається. Новий, сучасний апарат допоможе поставити діагноз багатьом людям та покращить надання медичної допомоги жителям району», - підсумував гендиректор лікарні.Опісля голова ОДА вирушив ознайомитися із роботою одного із ківерцівських підприємств та вирушив на прийом громадян.