Новий майданчик і перше велике гуляння: в Оздові біля Луцька відсвяткували День села. ФОТО

У селі Оздів Гіркополонківської сільради Луцького району відсвяткували «день народження».Культурно-розважальні заходи з цієї нагоди відбулися у селі 3 червня.У 2018 році Оздів святкує 500-ту річницю від створення, тож відзначення Дня села вирішили влаштувати саме до півтисячолітнього ювілею.У недільний ранок 3 червня оздівська громада зібралася у храмі, аби помолитися за щасливе майбутнє своєї маленької батьківщини. Опісля ж урочисто, під звуки оркестру місцевої музичної школи та гучні оплески селян, відкрили дитячий майданчик.Очільниця Гіркополонківської сільрадирозповіла, що дитячий майданчик для Оздова – важлива локація. Адже у селі немає ні школи, ні дитсадка, жодного розважального, культурного чи спортивного закладу, тож важливо облаштовувати зони для дозвілля найменших мешканців.«Це тільки початок. Ми працюватимемо спільно для того, аби на цьому не зупинятися. А вас, діти, дуже хочу тут бачити радісними, веселими і щасливими», – звернулася до маленьких оздівчан Ніна Симонович і закликала їх пригощатися морозивом.П’ятирічна Анна Няйко, яка прийшла на відкриття майданчика, розповіла, що найбільше їй сподобалася нова гірка. «Буду тепер сюди приходити гратися», – каже дівчинка.Привітавши відкриття майданчика оплесками, люди вирушили до сільського стадіону, де для них влаштували розважальну програму, частування кулішем, святкову лотерею, де можна було виграти велосипед та ще багато атракцій. Особливу втіху такі розваги принесли місцевій малечі, яка отримала можливість пострибати на батуті, скуштувати солодку вату, літні прохолодні коктейлі та виграти чудові призи.«Я ще минулого року прийняла для себе рішення влаштувати День села в Оздові. Це село дуже древнє, з історією. Але тут зараз лише церква і маленький ФАП, де працює одна людина. Немає жодного культурного чи розважального закладу. Тому намагатимемося робити все, щоб створити належні умови для розвитку села. Наразі маємо проект щодо облаштування території стадіону, де сьогодні відбуваються святкування. Його гасло – культурно-спортивно-оздоровчий комплекс. Наскільки вдасться втілити все, зараз говорити важко, але акцент робитимемо таки на спорт», – розповіла очільниця Гіркополонківської сільради Ніна Симонович.За її словами, дуже хотілося зробити свято саме для жителів Оздова, людей які щоденно добросовісно працюють на благо родини, села і України загалом.Під час свого виступу до селян зі сцени Ніна Симонович коротко зупинилася на досягненнях, які вдалося здобути спільно з громадою за 2 роки її головування. Зокрема, з-поміж іншого, вона найважливішим моментом назвала те, що у селі розпочали роботу щодо освітлення вулиць. Нині майже всі вулиці мають світло у нічну пору. Не освітленими ж залишилися лише одна-дві вулиці на нових масивах села. Більше того, облаштували декілька зупинок для громадського транспорту. «Чогось село хочуть поділити. Але я завжди казала і буду казати. Ні, в нас одне село – Оздів», - завершила очільниця громади.Настоятель храму Вознесіння Господнього отецьзауважив, що рідне село – це материнські руки, материнська молитва і материнська опіка, а це все, що необхідно людині для того, аби відчувати спокій в душі. Тож важливо, аби люди мали шану до місця свого виховання і становлення, а такі заходи, як День села, допомагають не втратити це відчуття.Упродовж декількох годин з облаштованої сцени лунали пісні, вірші, музика у виконанні оркестру. Селяни ж висловлювали вдячність за влаштоване свято, насолоджувалася концертом, смакували кулішем і шашликами.«У такі дні всі відчувають себе членами великої родини. Ми маємо об’єднатися у любові до нашої маленької батьківщини, жити для її добра, допомагати тим, хто цього потребує. Маю надію, що практика організації таких днів стане для Оздова гарною традицією», - висловила сподівання Ніна Симонович.