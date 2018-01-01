Прокуратура відсудила ділянку, на якій обіцяли сміттєпереробний завод

На виконання рішення суду громаді Нововолинська повернуто земельну ділянку площею 3 га і ринковою вартістю 12 мільйонів гривень.Про це IA ZIK повідомили у прес-службі прокуратури області.Прокурори з'ясували, що у серпні 2015 року між міською радою та ТОВ «Нововолинський екотехнопарк»на 15 років було укладено договір оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва і обслуговування сміттєпереробного заводу у Нововолинську.Відтоді товариство, незважаючи на наявність рішень судів з цього приводу, не сплачувало орендної плати за землю, заборгувавши бюджету міста понад 565 тисяч гривень.Нововолинська міська рада заходів позовного характеру, щоб повернути землю, не вживала, тому в ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори домоглися розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки громаді.Нині рішення суду виконано, земельну ділянку за актом прийому-передачі передано Нововолинській міській раді.