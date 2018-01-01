На Волині через кір не відкрилися шкільні табори





Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.



Начальник управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна повідомила, що відтермінували відкриття таборів із денним перебуванням у містах Ковель і Нововолинськ, а також Турійському районі.



Наразі табори не відкрилися через високий рівень захворюваності на кір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області не відкрилася низка пришкільних дитячих таборів через високий рівень захворюваності на кір.Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.Начальник управління освіти, науки і молодіповідомила, що відтермінували відкриття таборів із денним перебуванням у містах Ковель і Нововолинськ, а також Турійському районі.Наразі табори не відкрилися через високий рівень захворюваності на кір.

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