На Волині через кір не відкрилися шкільні табори
Сьогодні, 10:25
У Волинській області не відкрилася низка пришкільних дитячих таборів через високий рівень захворюваності на кір.
Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна повідомила, що відтермінували відкриття таборів із денним перебуванням у містах Ковель і Нововолинськ, а також Турійському районі.
Наразі табори не відкрилися через високий рівень захворюваності на кір.
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Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна повідомила, що відтермінували відкриття таборів із денним перебуванням у містах Ковель і Нововолинськ, а також Турійському районі.
Наразі табори не відкрилися через високий рівень захворюваності на кір.
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