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На Волині через кір не відкрилися шкільні табори

На Волині через кір не відкрилися шкільні табори
У Волинській області не відкрилася низка пришкільних дитячих таборів через високий рівень захворюваності на кір.

Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.

Начальник управління освіти, науки і молоді Людмила Плахотна повідомила, що відтермінували відкриття таборів із денним перебуванням у містах Ковель і Нововолинськ, а також Турійському районі.

Наразі табори не відкрилися через високий рівень захворюваності на кір.

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Теги: кір, табори, Волинь
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