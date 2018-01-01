На Волині понад 200 дітей-сиріт не мають житла

На Волині 220 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не мають житла.Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.Начальник служби у справах дітейрозповіла, що в області діє спеціальна програма для придбання придбання квартир і будинків дітям-сиротам.«Минулого року за кошти програми придбали 19 будинків і квартир. Ще 7 квартир і 1 будинок купили за кошти державної субвенції», - розповіла посадовиця.Алла Онищук додала, що цьогоріч у районах області передбачили 2,4 мільйони гривень на співфінансування купівлі житла.