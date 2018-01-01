На Волині понад 200 дітей-сиріт не мають житла
Сьогодні, 10:45
На Волині 220 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не мають житла.
Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник служби у справах дітей Алла Онищук розповіла, що в області діє спеціальна програма для придбання придбання квартир і будинків дітям-сиротам.
«Минулого року за кошти програми придбали 19 будинків і квартир. Ще 7 квартир і 1 будинок купили за кошти державної субвенції», - розповіла посадовиця.
Алла Онищук додала, що цьогоріч у районах області передбачили 2,4 мільйони гривень на співфінансування купівлі житла.
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Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник служби у справах дітей Алла Онищук розповіла, що в області діє спеціальна програма для придбання придбання квартир і будинків дітям-сиротам.
«Минулого року за кошти програми придбали 19 будинків і квартир. Ще 7 квартир і 1 будинок купили за кошти державної субвенції», - розповіла посадовиця.
Алла Онищук додала, що цьогоріч у районах області передбачили 2,4 мільйони гривень на співфінансування купівлі житла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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