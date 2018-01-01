Волонтери роблять більше, ніж ви, - Савченко до чиновників

Голова Волинської ОДАвисловив невдоволення роботою чиновників.Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.За словами Олександра Савченка, чиновники повинні співпрацювати з громадськими організаціями та знати про реальні потреби дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей загиблих атовців тощо.«Мені не подобається, що волонтери, маючи серце і світлі помисли, роблять в десятки разів більше, ніж ви, сидячи в кріслах», - наголосив Олександр Савченко.Очільник Волині обурився, що родини воїнів прийшли до нього з проханням виділити кошти на перевезення у Залізний Порт, де вони відпочиватимуть, натомість чиновники не змогли все забезпечити.«Ви чудово знали, що ці люди повинні десь відпочивати. Я особисто в усе включаюсь, і вже бачу «ефективність» вашої роботи», - наголосив Савченко.Він додав, якщо чиновники не можуть якісно виконувати свої обов’язки, їм не місце в адміністрації.