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Волонтери роблять більше, ніж ви, - Савченко до чиновників

Волонтери роблять більше, ніж ви, - Савченко до чиновників
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко висловив невдоволення роботою чиновників.

Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.

За словами Олександра Савченка, чиновники повинні співпрацювати з громадськими організаціями та знати про реальні потреби дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей загиблих атовців тощо.

«Мені не подобається, що волонтери, маючи серце і світлі помисли, роблять в десятки разів більше, ніж ви, сидячи в кріслах», - наголосив Олександр Савченко.

Очільник Волині обурився, що родини воїнів прийшли до нього з проханням виділити кошти на перевезення у Залізний Порт, де вони відпочиватимуть, натомість чиновники не змогли все забезпечити.

«Ви чудово знали, що ці люди повинні десь відпочивати. Я особисто в усе включаюсь, і вже бачу «ефективність» вашої роботи», - наголосив Савченко.

Він додав, якщо чиновники не можуть якісно виконувати свої обов’язки, їм не місце в адміністрації.

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Теги: Савченко, волонтер, Волинська ОДА
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