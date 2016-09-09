Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Сьогодні, 17:18
Луцька Академія рекреаційних технологій і права відзначила День свого заснування.
Урочистості з цієї нагоди відбулися у навчальному закладі 5 червня.
Вітальним словом свято відкрив заступник голови обласної ради, доктор педагогічних наук, професор Роман Карпюк.
Кращим викладачам, працівникам та студентам академії під час урочистостей ректор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Андрій Сітовський вручив нагороди Академії рекреаційних технологій і права.
На свято прийшов також заступник директора з навчально-методичної роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру – Володимир Пшибельський.
Студентський колектив академії підготував вітальну концертну програму, яка додала святкового настрою всім присутнім в залі.
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Урочистості з цієї нагоди відбулися у навчальному закладі 5 червня.
Вітальним словом свято відкрив заступник голови обласної ради, доктор педагогічних наук, професор Роман Карпюк.
Кращим викладачам, працівникам та студентам академії під час урочистостей ректор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Андрій Сітовський вручив нагороди Академії рекреаційних технологій і права.
На свято прийшов також заступник директора з навчально-методичної роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру – Володимир Пшибельський.
Студентський колектив академії підготував вітальну концертну програму, яка додала святкового настрою всім присутнім в залі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
непришийкобиліхвіст!
Какадемія рейтинг підвищує собі, нехай повернуть все майно, що вкрали для ЛІРоЛ Університету "Україна", бо вся матеріальна база, яку вони зараз мають - КРАДЕНА
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