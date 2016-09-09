Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО





Урочистості з цієї нагоди відбулися у навчальному закладі 5 червня.



Вітальним словом свято відкрив заступник голови обласної ради, доктор педагогічних наук, професор Роман Карпюк.



Кращим викладачам, працівникам та студентам академії під час урочистостей ректор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Андрій Сітовський вручив нагороди Академії рекреаційних технологій і права.



На свято прийшов також заступник директора з навчально-методичної роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру – Володимир Пшибельський.



Студентський колектив академії підготував вітальну концертну програму, яка додала святкового настрою всім присутнім в залі.











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