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Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО

Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька Академія рекреаційних технологій і права відзначила День свого заснування.

Урочистості з цієї нагоди відбулися у навчальному закладі 5 червня.

Вітальним словом свято відкрив заступник голови обласної ради, доктор педагогічних наук, професор Роман Карпюк.

Кращим викладачам, працівникам та студентам академії під час урочистостей ректор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Андрій Сітовський вручив нагороди Академії рекреаційних технологій і права.

На свято прийшов також заступник директора з навчально-методичної роботи Волинського обласного еколого-натуралістичного центру – Володимир Пшибельський.

Студентський колектив академії підготував вітальну концертну програму, яка додала святкового настрою всім присутнім в залі.

Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО
Луцька академія відсвяткувала «день народження». ФОТО




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Теги: академія, річниця, Луцьк
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Коментарі 2
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непришийкобиліхвіст!
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Какадемія рейтинг підвищує собі, нехай повернуть все майно, що вкрали для ЛІРоЛ Університету "Україна", бо вся матеріальна база, яку вони зараз мають - КРАДЕНА
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