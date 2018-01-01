Масову загибель бджіл на Волині досі розслідують





Про це йдеться в



Щоправда, тепер фахівці Держпродспоживслужби, які проводили експертизу, загиблих пасік не виявили. Натомість заявили - є ослаблені бджолосім'ї, у яких загинула лише частина популяції.



Поки що в Україні немає чіткої методики, як визначати збиток, завданий пасікам. Вихідних даних, якою була кількість бджолосімей до отруєння, немає. Тому експерти не можуть точно визначити, скільки комах загинуло.



Проте, конкретні цифри щодо збитків пасікам таки озвучили. У жителя села Новий Двір Тараса Кміна, пасіка якого знаходиться у центрі окроплених полів, виявили нібито лише 10% загиблих бджіл через отруєння інсектицидами. Хоча сам він каже, що пасіка постраждала набагато більше.



На засіданні робочої групи був присутній представник фермерської компанії. Саме її працівники обробили ріпакові поля інсектицидом, від якого померли комахи. Запевнив, що із пасічниками будуть співпрацювати. В якому обсязі будуть відшкодовані збитки - говорити рано, оскільки ще не опрацьовані усі факти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справу про масову загибель бджіл у Турійському районі на Волині досі розслідують.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.Щоправда, тепер фахівці Держпродспоживслужби, які проводили експертизу, загиблих пасік не виявили. Натомість заявили - є ослаблені бджолосім'ї, у яких загинула лише частина популяції.Поки що в Україні немає чіткої методики, як визначати збиток, завданий пасікам. Вихідних даних, якою була кількість бджолосімей до отруєння, немає. Тому експерти не можуть точно визначити, скільки комах загинуло.Проте, конкретні цифри щодо збитків пасікам таки озвучили. У жителя села Новий Двір, пасіка якого знаходиться у центрі окроплених полів, виявили нібито лише 10% загиблих бджіл через отруєння інсектицидами. Хоча сам він каже, що пасіка постраждала набагато більше.На засіданні робочої групи був присутній представник фермерської компанії. Саме її працівники обробили ріпакові поля інсектицидом, від якого померли комахи. Запевнив, що із пасічниками будуть співпрацювати. В якому обсязі будуть відшкодовані збитки - говорити рано, оскільки ще не опрацьовані усі факти.

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