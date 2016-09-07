Лікарі не роблять прогнозів щодо здоров’я постраждалого у Боголюбах

Чоловік, якийна водоймі поблизу села Боголюби, нині в реанімації у важкому стані.Лікарі Луцької міської клінічної лікарні жодних прогнозів не дають і розповідають: щоліта до них потрапляють близько десятка пацієнтів, які, пірнаючи, травмують хребет, - передає ВРД НСТУ.У луцькій лікарні нині31-річному чоловіку, який необережноу селі Боголюби Луцького району.Лікар-нейрохірургрозповів: «Стан його – важкий стабільний. Він знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні. В середньому там до десяти пацієнтів за літній сезон ми приймаємо. Зазвичай, це молоді люди працездатного віку. І дуже часто це дуже важка спінальна травма, яка супроводжується ушкодженням спинного мозку, що в подальшому призводить до дуже важкої інвалідизації»Орендар водойминагадав, що купатися у ставку заборонено. «Але люди на свій страх і ризик купаються», - зазначив він.Ставитися обережно до власного здоров’я радять і лікарі. Адже «травма пірнальника» може зробити людину нерухомою.