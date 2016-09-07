Лікарі не роблять прогнозів щодо здоров’я постраждалого у Боголюбах
Сьогодні, 08:36
Чоловік, який травмувався під час відпочинку на водоймі поблизу села Боголюби, нині в реанімації у важкому стані.
Лікарі Луцької міської клінічної лікарні жодних прогнозів не дають і розповідають: щоліта до них потрапляють близько десятка пацієнтів, які, пірнаючи, травмують хребет, - передає ВРД НСТУ.
У луцькій лікарні нині надають допомогу 31-річному чоловіку, який необережно пірнув на ставку у селі Боголюби Луцького району.
Лікар-нейрохірург Євген Вольга розповів: «Стан його – важкий стабільний. Він знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні. В середньому там до десяти пацієнтів за літній сезон ми приймаємо. Зазвичай, це молоді люди працездатного віку. І дуже часто це дуже важка спінальна травма, яка супроводжується ушкодженням спинного мозку, що в подальшому призводить до дуже важкої інвалідизації»
Орендар водойми Андрій Пілецький нагадав, що купатися у ставку заборонено. «Але люди на свій страх і ризик купаються», - зазначив він.
Ставитися обережно до власного здоров’я радять і лікарі. Адже «травма пірнальника» може зробити людину нерухомою.
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Лікарі Луцької міської клінічної лікарні жодних прогнозів не дають і розповідають: щоліта до них потрапляють близько десятка пацієнтів, які, пірнаючи, травмують хребет, - передає ВРД НСТУ.
У луцькій лікарні нині надають допомогу 31-річному чоловіку, який необережно пірнув на ставку у селі Боголюби Луцького району.
Лікар-нейрохірург Євген Вольга розповів: «Стан його – важкий стабільний. Він знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні. В середньому там до десяти пацієнтів за літній сезон ми приймаємо. Зазвичай, це молоді люди працездатного віку. І дуже часто це дуже важка спінальна травма, яка супроводжується ушкодженням спинного мозку, що в подальшому призводить до дуже важкої інвалідизації»
Орендар водойми Андрій Пілецький нагадав, що купатися у ставку заборонено. «Але люди на свій страх і ризик купаються», - зазначив він.
Ставитися обережно до власного здоров’я радять і лікарі. Адже «травма пірнальника» може зробити людину нерухомою.
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