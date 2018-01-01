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Біля фонтанів у луцькому парку буде літня естрада та альтанки

Біля фонтанів у луцькому парку буде літня естрада та альтанки
У Луцьку затвердили концепцію розміщення тимчасових споруд між Центральним парком культури та відпочинку імені Лесі Українки та фонтанами.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.

Заступник управління архітектури та містобудування Софія Гула розповіла, що в місті раніше оголосили конкурс на облаштування території «Луцького Діснейленду».

«Нині подав пропозицію лише один підприємець. Там передбачено розміщення літньої естради, майданчику, дитячого майданчику, а також альтанок для відпочинку дорослих.

Підприємець обіцяє, що на території літньої естради будуть показувати фільми, працюватимуть аніматори», - зауважила вона.

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Теги: фонтан, парк, Луцьк
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