Біля фонтанів у луцькому парку буде літня естрада та альтанки
Сьогодні, 10:18
У Луцьку затвердили концепцію розміщення тимчасових споруд між Центральним парком культури та відпочинку імені Лесі Українки та фонтанами.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Заступник управління архітектури та містобудування Софія Гула розповіла, що в місті раніше оголосили конкурс на облаштування території «Луцького Діснейленду».
«Нині подав пропозицію лише один підприємець. Там передбачено розміщення літньої естради, майданчику, дитячого майданчику, а також альтанок для відпочинку дорослих.
Підприємець обіцяє, що на території літньої естради будуть показувати фільми, працюватимуть аніматори», - зауважила вона.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Заступник управління архітектури та містобудування Софія Гула розповіла, що в місті раніше оголосили конкурс на облаштування території «Луцького Діснейленду».
«Нині подав пропозицію лише один підприємець. Там передбачено розміщення літньої естради, майданчику, дитячого майданчику, а також альтанок для відпочинку дорослих.
Підприємець обіцяє, що на території літньої естради будуть показувати фільми, працюватимуть аніматори», - зауважила вона.
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