Біля фонтанів у луцькому парку буде літня естрада та альтанки

У Луцьку затвердили концепцію розміщення тимчасових споруд між Центральним парком культури та відпочинку імені Лесі Українки та фонтанами.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.Заступник управління архітектури та містобудуваннярозповіла, що в місті раніше оголосили конкурс на облаштування території «Луцького Діснейленду».«Нині подав пропозицію лише один підприємець. Там передбачено розміщення літньої естради, майданчику, дитячого майданчику, а також альтанок для відпочинку дорослих.Підприємець обіцяє, що на території літньої естради будуть показувати фільми, працюватимуть аніматори», - зауважила вона.