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Пабу у центрі Луцька не дозволили встановити літній майданчик. ФОТО

Пабу у центрі Луцька не дозволили встановити літній майданчик. ФОТО
У Луцьку біля кафе-бару «Хмільна бочка» на проспекті Волі, 15 не дозволили встановити літній торговельний майданчик.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.

За словами начальника управління розвитку підприємництва та реклами Наталії Рибай, це питання повторно виносять на розгляд виконавчого комітету. Минулого разу його не підтримали.

«Є як скарги від мешканців міста, так і «за» розміщення літнього майданчика», - зауважила вона.

У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.

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Теги: Луцьк, майданчик, паб
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Коментарі 1
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Яка "Хмільна Бочка"?
Знаю тільки як паб "Паб"
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