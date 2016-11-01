Пабу у центрі Луцька не дозволили встановити літній майданчик. ФОТО





Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.



За словами начальника управління розвитку підприємництва та реклами Наталії Рибай, це питання повторно виносять на розгляд виконавчого комітету. Минулого разу його не підтримали.



«Є як скарги від мешканців міста, так і «за» розміщення літнього майданчика», - зауважила вона.



У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.

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