Пабу у центрі Луцька не дозволили встановити літній майданчик. ФОТО
Сьогодні, 12:53
У Луцьку біля кафе-бару «Хмільна бочка» на проспекті Волі, 15 не дозволили встановити літній торговельний майданчик.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
За словами начальника управління розвитку підприємництва та реклами Наталії Рибай, це питання повторно виносять на розгляд виконавчого комітету. Минулого разу його не підтримали.
«Є як скарги від мешканців міста, так і «за» розміщення літнього майданчика», - зауважила вона.
У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
За словами начальника управління розвитку підприємництва та реклами Наталії Рибай, це питання повторно виносять на розгляд виконавчого комітету. Минулого разу його не підтримали.
«Є як скарги від мешканців міста, так і «за» розміщення літнього майданчика», - зауважила вона.
У підсумку члени виконкому не підтримали проект рішення.
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