Поїдуть копати бурштин чи на полуницю в Польщу, - активіст про «відфутболення» підприємців у Луцьку
Сьогодні, 11:34
Член виконавчого комітету Ігор Алексєєв обурився, що в Луцьку не дають працювати підприємцям і через це вони змушені шукати кращої долі за кордоном.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Під час розгляду питання про відмову підприємцю Павлу Мельничуку у розміщенні тимчасової споруди та літнього торговельного майданчика на вулиці Стрілецькій, 73 його закидали питаннями на кшталт, чому і як йому дістався кіоск від колишньої дружини, чи платили до того податки тощо.
«Ви зараз помножите цю людину, скажете: «Йди тусуйся», він поїде копати бурштин чи збирати полуницю Польщу», - обурився Ігор Алексєєв.
Він наголосив, що з країни вже виїхали 11 мільйонів людей, адже їм відмовляють у веденні бізнесу.
«Чому люди з Луцька виїжджають? Бо вони потрапляють у величезний бюрократичний механізм. У нас у міськраді сидять 600 людей і кожному підприємець повинен ходити та пояснювати, що хоче для міста заробити гроші. У нас є відділи, управління, зами замів, помічники помічників, радники помічників, Бог знає хто, але розібратися з ситуацією не можуть», - випалив Алексєєв.
Секретар Луцькради Григорій Пустовіт додав, що в місті підтримують підприємців, однак у цьому випадку лучанин не може пояснити ситуацію.
У підсумку, луцькому підприємцю відмовили в розміщенні тимчасової споруди на Стрілецькій.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Під час розгляду питання про відмову підприємцю Павлу Мельничуку у розміщенні тимчасової споруди та літнього торговельного майданчика на вулиці Стрілецькій, 73 його закидали питаннями на кшталт, чому і як йому дістався кіоск від колишньої дружини, чи платили до того податки тощо.
«Ви зараз помножите цю людину, скажете: «Йди тусуйся», він поїде копати бурштин чи збирати полуницю Польщу», - обурився Ігор Алексєєв.
Він наголосив, що з країни вже виїхали 11 мільйонів людей, адже їм відмовляють у веденні бізнесу.
«Чому люди з Луцька виїжджають? Бо вони потрапляють у величезний бюрократичний механізм. У нас у міськраді сидять 600 людей і кожному підприємець повинен ходити та пояснювати, що хоче для міста заробити гроші. У нас є відділи, управління, зами замів, помічники помічників, радники помічників, Бог знає хто, але розібратися з ситуацією не можуть», - випалив Алексєєв.
Секретар Луцькради Григорій Пустовіт додав, що в місті підтримують підприємців, однак у цьому випадку лучанин не може пояснити ситуацію.
У підсумку, луцькому підприємцю відмовили в розміщенні тимчасової споруди на Стрілецькій.
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Коментарі 1
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