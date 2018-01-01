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Дорогу у курортному районі Волині відремонтують за 20 мільйонів гривень

Дорогу у курортному районі Волині відремонтують за 20 мільйонів гривень
На Волині відремонтують автошлях Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове.

Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.

На ремонт понад 23 кілометрів дороги планують витратити 20 835 869 гривень. Тут встановлять дорожні знаки, нанесуть розмітку, облаштують зупинки та освітлення.

Автошлях сполучатиме курортний Світязь із територією, де передбачається будівництво майбутнього пункту пропуску «Адамчуки-Збереже».

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Теги: дороги, ремонт
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