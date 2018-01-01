Дорогу у курортному районі Волині відремонтують за 20 мільйонів гривень





Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.



На ремонт понад 23 кілометрів дороги планують витратити 20 835 869 гривень. Тут встановлять дорожні знаки, нанесуть розмітку, облаштують зупинки та освітлення.



Автошлях сполучатиме курортний Світязь із територією, де передбачається будівництво майбутнього пункту пропуску «Адамчуки-Збереже».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відремонтують автошлях Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове.Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.На ремонт понад 23 кілометрів дороги планують витратити 20 835 869 гривень. Тут встановлять дорожні знаки, нанесуть розмітку, облаштують зупинки та освітлення.Автошлях сполучатиме курортний Світязь із територією, де передбачається будівництво майбутнього пункту пропуску «Адамчуки-Збереже».

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