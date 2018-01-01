Луцький виборчком провалив відкликання 5 депутатів міськради





Про це йшлося 7 червня під час засідання ТВК, - повідомляє



Член ТВК Ірина Чебелюк внесла пропозицію про припинення ініціативи виборців щодо відкликання депутатів Луцькради: Сергія Були, Костянтина Петрочука, Аркадія Соломатіна, Євгенія Ткачука, Олександра Козлюка.



Голова ТВК Леонід Будцев сказав, що це неправильна пропозиція, оскільки була постанова Верховного Суду України, яка скасувала ідентичне рішення ТВК, яке вони прийняли раніше.



Втім, 11 членів ТВК проголосувало за, а 7 – проти.



Політолог Михайло Наход пояснив, що винесли таке ж саме рішення, яке суд скасував раніше. Він каже, що, найімовірніше, ситуація розгортатиметься знову ж за тим сценарієм, що й раніше: знову суд скасує рішення, а ТВК може винести аналогічне рішення, яке було запропоноване Іриною Чебелюк сьогодні.



«З моєї точки зору як політолога, якщо суд скасував вже подібне рішення, то повинно бути винесене інше...» – сказав Михайло Наход.



Нагадаємо, Верховний Суд України визнав незаконним рішення Луцької міської виборчої комісії щодо зупинки процесу відкликання 5 депутатів Луцької міської ради. Відповідну постанову ухвалили 25 квітня. Вона є остаточною і не підлягає оскарженню.



До того ж, скасували постанову Волинського окружного адміністративного суду від 27 жовтня 2017 року та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2018 року.



Як відомо, лучани вимагали відкликати п’ятьох депутатів міськради – Євгена Ткачука, Олександра Козлюка, Сергія Булу, Костянтина Петрочука та Аркадія Соломатіна. Причина ж у тому, що ці депутати голосували за рішення, які суд визнав такими, що прийняті з порушеннями законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 членів Луцької територіально-виборчої комісії проголосували за припинення ініціативи виборців про відкликання депутатів Луцькради.Про це йшлося 7 червня під час засідання ТВК, - повідомляє Конкурент Член ТВКвнесла пропозицію про припинення ініціативи виборців щодо відкликання депутатів Луцькради:Голова ТВКсказав, що це неправильна пропозиція, оскільки була постанова Верховного Суду України, яка скасувала ідентичне рішення ТВК, яке вони прийняли раніше.Втім, 11 членів ТВК проголосувало за, а 7 – проти.Політологпояснив, що винесли таке ж саме рішення, яке суд скасував раніше. Він каже, що, найімовірніше, ситуація розгортатиметься знову ж за тим сценарієм, що й раніше: знову суд скасує рішення, а ТВК може винести аналогічне рішення, яке було запропоноване Іриною Чебелюк сьогодні.«З моєї точки зору як політолога, якщо суд скасував вже подібне рішення, то повинно бути винесене інше...» – сказав Михайло Наход.Нагадаємо, Верховний Суд Українирішення Луцької міської виборчої комісії щодо зупинки процесу відкликання 5 депутатів Луцької міської ради. Відповідну постанову ухвалили 25 квітня. Вона є остаточною і не підлягає оскарженню.До того ж, скасували постанову Волинського окружного адміністративного суду від 27 жовтня 2017 року та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2018 року.Як відомо, лучанип’ятьох депутатів міськради –та. Причина ж у тому, що ці депутати голосували за рішення, які суд визнав такими, що прийняті з порушеннями законодавства.

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