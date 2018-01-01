Відмовили без аргументів, - Моклиця про «McDonalds» у Луцьку

Експерт Волинського центру розвитку урядуваннявважає, що інвесторам, котрі хотіли звести «McDonalds» у Луцьку, відмовили необґрунтовано.Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу».«Це один з найпотужніших брендів у світі. Цю відмову я хочу віднести в категорію «немає що сказати». Їм відмовили, але аргументів взагалі немає», - зауважив Юрій Моклиця.Експерт нагадав «аргумент»– якщо «McDonalds» звести на місці Скверу авіаторів, виникне транспортний колапс.«Жоден експерт, жодна людина, яка цікавилась цим питанням, ніколи не буде робити голослівних заяв. На тому кільці вже є колапс і затори.Замість того, аби вирішити проблему, Поліщук вигадує якісь інші», - сказав Моклиця.