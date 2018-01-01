Відмовили без аргументів, - Моклиця про «McDonalds» у Луцьку
Сьогодні, 13:06
Експерт Волинського центру розвитку урядування Юрій Моклиця вважає, що інвесторам, котрі хотіли звести «McDonalds» у Луцьку, відмовили необґрунтовано.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу».
«Це один з найпотужніших брендів у світі. Цю відмову я хочу віднести в категорію «немає що сказати». Їм відмовили, але аргументів взагалі немає», - зауважив Юрій Моклиця.
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Експерт нагадав «аргумент» Ігоря Поліщука – якщо «McDonalds» звести на місці Скверу авіаторів, виникне транспортний колапс.
«Жоден експерт, жодна людина, яка цікавилась цим питанням, ніколи не буде робити голослівних заяв. На тому кільці вже є колапс і затори.
Замість того, аби вирішити проблему, Поліщук вигадує якісь інші», - сказав Моклиця.
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Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу».
«Це один з найпотужніших брендів у світі. Цю відмову я хочу віднести в категорію «немає що сказати». Їм відмовили, але аргументів взагалі немає», - зауважив Юрій Моклиця.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що втратив Луцьк, відмовившись від McDonald's
Експерт нагадав «аргумент» Ігоря Поліщука – якщо «McDonalds» звести на місці Скверу авіаторів, виникне транспортний колапс.
«Жоден експерт, жодна людина, яка цікавилась цим питанням, ніколи не буде робити голослівних заяв. На тому кільці вже є колапс і затори.
Замість того, аби вирішити проблему, Поліщук вигадує якісь інші», - сказав Моклиця.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Петиція щодо McDonalds у Луцьку: депутати «умили руки»
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Коментарі 3
ЭксПерд маклица=хочет совершать набеги с рыжковым и Жрать так как простолюдины бегут в польшу и не хотят давать местным патриотам бабло-пусть маклица еде в польшу и пашет там 16 часо и идет жрать в мак.каждый луцкий патриот голодый и постоянно говорит о жратве луцк самый бедный город но маклице нужен очередной пункт грабежа и дармовой еды голодный патриот иди работай на пальского пана и молчи а то пудин нападет
геть звідси, наволоч кацапська
дуже хочеться, щоб Макдональдс був при вході в парк!
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