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Відмовили без аргументів, - Моклиця про «McDonalds» у Луцьку

Відмовили без аргументів, - Моклиця про «McDonalds» у Луцьку
Експерт Волинського центру розвитку урядування Юрій Моклиця вважає, що інвесторам, котрі хотіли звести «McDonalds» у Луцьку, відмовили необґрунтовано.

Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу».

«Це один з найпотужніших брендів у світі. Цю відмову я хочу віднести в категорію «немає що сказати». Їм відмовили, але аргументів взагалі немає», - зауважив Юрій Моклиця.

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Експерт нагадав «аргумент» Ігоря Поліщука – якщо «McDonalds» звести на місці Скверу авіаторів, виникне транспортний колапс.

«Жоден експерт, жодна людина, яка цікавилась цим питанням, ніколи не буде робити голослівних заяв. На тому кільці вже є колапс і затори.

Замість того, аби вирішити проблему, Поліщук вигадує якісь інші», - сказав Моклиця.

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Теги: McDonald's, ЦРУ, Моклиця
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Коментарі 3
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ЭксПерд маклица=хочет совершать набеги с рыжковым и Жрать так как простолюдины бегут в польшу и не хотят давать местным патриотам бабло-пусть маклица еде в польшу и пашет там 16 часо и идет жрать в мак.каждый луцкий патриот голодый и постоянно говорит о жратве луцк самый бедный город но маклице нужен очередной пункт грабежа и дармовой еды голодный патриот иди работай на пальского пана и молчи а то пудин нападет
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геть звідси, наволоч кацапська
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дуже хочеться, щоб Макдональдс був при вході в парк!
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