Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО
Сьогодні, 14:39
На ринках Луцька почали продавати першу чорницю. Цьогоріч лісова ягода, яку на Волині вже встигли "охрестити" "чорним золотом", з'явилася у продажу дещо раніше, ніж зазвичай.
Утім ціни на чорницю у Луцьку поки дещо "кусаються".
Так, на Центральному (Старому) ринку ціна на склянку чорниці в Луцьку коливається у межах 11-12 гривень. За літру продавці ягід просять у середньому 55-60 гривень.
Найдешевша чорниця, яку вдалося знайти на Старому ринку, коштує 55 гривень за літру, 11 гривень - за стакан. Її привезли до Луцька із Ківерцівщини.
Найдорожче ж ягідний лісовий смаколик пропонують придбати за 62 гривні за літру або 12 гривень за стакан. Продавчиня розповідає, що збирала чорницю у селі Грем'яче Ківерцівського району.
Більше того, жінки, які продають чорниці зауважують, що цьогоріч ягода дещо дрібна і припускають, що ймовірна причина - недостатня кількість дощів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Утім ціни на чорницю у Луцьку поки дещо "кусаються".
Так, на Центральному (Старому) ринку ціна на склянку чорниці в Луцьку коливається у межах 11-12 гривень. За літру продавці ягід просять у середньому 55-60 гривень.
Найдешевша чорниця, яку вдалося знайти на Старому ринку, коштує 55 гривень за літру, 11 гривень - за стакан. Її привезли до Луцька із Ківерцівщини.
Найдорожче ж ягідний лісовий смаколик пропонують придбати за 62 гривні за літру або 12 гривень за стакан. Продавчиня розповідає, що збирала чорницю у селі Грем'яче Ківерцівського району.
Більше того, жінки, які продають чорниці зауважують, що цьогоріч ягода дещо дрібна і припускають, що ймовірна причина - недостатня кількість дощів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькому пологовому будинку подарували нове обладнання. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО
Сьогодні, 14:39
Волинській бригаді призначили нового командира. ФОТО
Сьогодні, 14:21
Видання «ВолиньPost» перемогло у турнірі з боулінгу. ФОТО
Сьогодні, 14:10