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Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО

Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО
На ринках Луцька почали продавати першу чорницю. Цьогоріч лісова ягода, яку на Волині вже встигли "охрестити" "чорним золотом", з'явилася у продажу дещо раніше, ніж зазвичай.

Утім ціни на чорницю у Луцьку поки дещо "кусаються".

Так, на Центральному (Старому) ринку ціна на склянку чорниці в Луцьку коливається у межах 11-12 гривень. За літру продавці ягід просять у середньому 55-60 гривень.

Найдешевша чорниця, яку вдалося знайти на Старому ринку, коштує 55 гривень за літру, 11 гривень - за стакан. Її привезли до Луцька із Ківерцівщини.

Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО


Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО


Найдорожче ж ягідний лісовий смаколик пропонують придбати за 62 гривні за літру або 12 гривень за стакан. Продавчиня розповідає, що збирала чорницю у селі Грем'яче Ківерцівського району.

Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО


Від і до: скільки коштує перша чорниця на луцькому ринку. ФОТО


Більше того, жінки, які продають чорниці зауважують, що цьогоріч ягода дещо дрібна і припускають, що ймовірна причина - недостатня кількість дощів.

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Теги: чорниця, ціни, Старий ринок
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