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У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО

У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У Луцьку на вулиці Лесі Українки запрацював фонтан.

Кольоровий фонтан, який декілька днів ремонтували, знову функціонує.

Під час ремонтних робіт форсунки фонтану почистили від щебеню, зробили промивку системи тощо.

Зауважимо, що фонтан запрацював майже два роки тому. Це - перший так званий "сухий" фонтан у Луцьку, механізм якого вмонтований просто у тротуар.Тож водограй виринає просто із землі.

Восени минулого року біля фонтану встановили два сонячних дерева та USB, аби лучани змогли зарядити ґаджети просто на вулиці.

У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО
У центрі Луцька запрацював «веселковий» фонтан. ФОТО


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Теги: фонтан, Луцьк
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