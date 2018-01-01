Звільнилася диспетчер «швидкої», яку звинувать у смерті жінки
Сьогодні, 22:19
Диспетчер Волинського обласного центру екстреної медичної медицини та медицини катастроф, яку звинувачують у смерті журналістки Ольги Холмецької, звільнилася з роботи.
Про це повідомляє ТСН.
Медичний скандал зчинився у селі Іваничі на Волині. Жінка під час серцевого нападу зателефонувала у швидку, але карети до неї так і не надіслали. Замість цього диспетчер завела з пацієнткою довгу розмову. Під час неї та й знепритомніла, у цьому впевнений чоловік померлої. Удівець збирається звернутись у прокуратуру, аби з'ясувати, чи був у дружини шанс вижити.
«Диспетчер вчинив украй непрофесійно, вступивши у полеміку з викликаючим, замість того, щоб прийняти виклик, записати адресу і пояснити, що жінка мала прийняти», - вважає виконувач обов’язків головного лікаря обласного центру екстреної медичної медицини та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Наразі диспетчер звільнилася за власним бажанням. Вона працювала у центрі понад 20 років. Регулярно проходила всі потрібні навчання. На «швидкій» наразі призначили службове розслідування і вже шукають нового диспетчера.
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Про це повідомляє ТСН.
Медичний скандал зчинився у селі Іваничі на Волині. Жінка під час серцевого нападу зателефонувала у швидку, але карети до неї так і не надіслали. Замість цього диспетчер завела з пацієнткою довгу розмову. Під час неї та й знепритомніла, у цьому впевнений чоловік померлої. Удівець збирається звернутись у прокуратуру, аби з'ясувати, чи був у дружини шанс вижити.
«Диспетчер вчинив украй непрофесійно, вступивши у полеміку з викликаючим, замість того, щоб прийняти виклик, записати адресу і пояснити, що жінка мала прийняти», - вважає виконувач обов’язків головного лікаря обласного центру екстреної медичної медицини та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Наразі диспетчер звільнилася за власним бажанням. Вона працювала у центрі понад 20 років. Регулярно проходила всі потрібні навчання. На «швидкій» наразі призначили службове розслідування і вже шукають нового диспетчера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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