Звільнилася диспетчер «швидкої», яку звинувать у смерті жінки

звинувачують у смерті журналістки Ольги Холмецької, звільнилася з роботи.



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Медичний скандал зчинився у селі Іваничі на Волині. Жінка під час серцевого нападу зателефонувала у швидку, але карети до неї так і не надіслали. Замість цього диспетчер завела з пацієнткою довгу розмову. Під час неї та й знепритомніла, у цьому впевнений чоловік померлої. Удівець збирається звернутись у прокуратуру, аби з'ясувати, чи був у дружини шанс вижити.



«Диспетчер вчинив украй непрофесійно, вступивши у полеміку з викликаючим, замість того, щоб прийняти виклик, записати адресу і пояснити, що жінка мала прийняти», - вважає виконувач обов’язків головного лікаря обласного центру екстреної медичної медицини та медицини катастроф Володимир Шмаль.



Наразі диспетчер звільнилася за власним бажанням. Вона працювала у центрі понад 20 років. Регулярно проходила всі потрібні навчання. На «швидкій» наразі призначили службове розслідування і вже шукають нового диспетчера.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Диспетчер Волинського обласного центру екстреної медичної медицини та медицини катастроф, якужурналістки, звільнилася з роботи.Про це повідомляє ТСН Медичний скандал зчинився у селі Іваничі на Волині. Жінка під час серцевого нападу зателефонувала у швидку, але карети до неї так і не надіслали. Замість цього диспетчер завела з пацієнткою довгу розмову. Під час неї та й знепритомніла, у цьому впевнений чоловік померлої. Удівець збирається звернутись у прокуратуру, аби з'ясувати, чи був у дружини шанс вижити.«Диспетчер вчинив украй непрофесійно, вступивши у полеміку з викликаючим, замість того, щоб прийняти виклик, записати адресу і пояснити, що жінка мала прийняти», - вважає виконувач обов’язків головного лікаря обласного центру екстреної медичної медицини та медицини катастрофНаразі диспетчер звільнилася за власним бажанням. Вона працювала у центрі понад 20 років. Регулярно проходила всі потрібні навчання. На «швидкій» наразі призначили службове розслідування і вже шукають нового диспетчера.

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