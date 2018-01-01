У Луцьку перекриють центр міста: перелік вулиць

У Луцьку розпочинається фестиваль «Князівський бенкет». У зв'язку з цим обмежать рух автотранспорту на деяких вулицях.Нагадаємо, захід розпочнеться із урочистої ходи учасників фестивалюПід час проведення фестивалю буде обмежений рух транспорту на вулицях Старого міста, зокрема на перехрестях вулиць Плитниці та Замкової, Данила Галицького та Кафедральної, Данила Галицького та Братковського, Драгоманова та Кафедральної.Під час проходження урочистої ходи учасників фестивалю від автомобілів звільнять територію перед Луцьким замком та за маршрутом: Палац культури (вул. Б.Хмельницького, 1)- Театральний майдан- вул. Лесі Українки - майдан Братський міст - вул. Братковсього - вул. Кафедральна.