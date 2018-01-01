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Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим

Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим
У Луцьку 3 червня зник 69-річний Петро Капітан. На жаль, 9 червня його знайшли мертвим.

Про це повідомив син чоловіка Сергій Капітан на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, дідусь проживав на вулиці Степана Кривенького та мав проблеми з пам'яттю.

«Знайшовся батько, на превеликий жаль», - пише Сергій Капітан.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що батька знайшли поблизу села Моташівка Луцького району, на узліссі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.

Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим

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Теги: Луцьк, розшук, Капітан, смерть, Волинь
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