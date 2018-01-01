Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим

Петро Капітан. На жаль, 9 червня його знайшли мертвим.



Про це повідомив син чоловіка Сергій Капітан на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, дідусь проживав на вулиці Степана Кривенького та мав проблеми з пам'яттю.



«Знайшовся батько, на превеликий жаль», - пише Сергій Капітан.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що батька знайшли поблизу села Моташівка Луцького району, на узліссі.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.





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