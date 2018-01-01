Дідуся, якого розшукували у Луцьку майже тиждень, знайшли мертвим
Сьогодні, 11:23
У Луцьку 3 червня зник 69-річний Петро Капітан. На жаль, 9 червня його знайшли мертвим.
Про це повідомив син чоловіка Сергій Капітан на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, дідусь проживав на вулиці Степана Кривенького та мав проблеми з пам'яттю.
«Знайшовся батько, на превеликий жаль», - пише Сергій Капітан.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що батька знайшли поблизу села Моташівка Луцького району, на узліссі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.
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Про це повідомив син чоловіка Сергій Капітан на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, дідусь проживав на вулиці Степана Кривенького та мав проблеми з пам'яттю.
«Знайшовся батько, на превеликий жаль», - пише Сергій Капітан.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що батька знайшли поблизу села Моташівка Луцького району, на узліссі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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