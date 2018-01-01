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Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО

Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Лучанка Алла Рогозіна стала рекламним обличчям всесвітньо відомої компанії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала її донька Надія.

«Я стояла біля подіуму і не могла повірити. Жарт, який ми задумали півтора роки тому зажив своїм життям! 120 років #Schwarzkopf, а «гвоздь програми», її феєричний фінал - моя мама!» — йдеться у дописі.

«Вона стала обличчям рекламної кампанії разом з незвичними людьми по всьому світу!» - пише Надія Рогозіна.

Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО

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Теги: Алла Рогозіна, бабуся, лучанка, бренд
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