Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Сьогодні, 14:18
Лучанка Алла Рогозіна стала рекламним обличчям всесвітньо відомої компанії.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала її донька Надія.
«Я стояла біля подіуму і не могла повірити. Жарт, який ми задумали півтора роки тому зажив своїм життям! 120 років #Schwarzkopf, а «гвоздь програми», її феєричний фінал - моя мама!» — йдеться у дописі.
«Вона стала обличчям рекламної кампанії разом з незвичними людьми по всьому світу!» - пише Надія Рогозіна.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала її донька Надія.
«Я стояла біля подіуму і не могла повірити. Жарт, який ми задумали півтора роки тому зажив своїм життям! 120 років #Schwarzkopf, а «гвоздь програми», її феєричний фінал - моя мама!» — йдеться у дописі.
«Вона стала обличчям рекламної кампанії разом з незвичними людьми по всьому світу!» - пише Надія Рогозіна.
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