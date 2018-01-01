Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО

Алла Рогозіна стала рекламним обличчям всесвітньо відомої компанії.



Про це на своїй сторінці у Facebook написала її донька



«Я стояла біля подіуму і не могла повірити. Жарт, який ми задумали півтора роки тому зажив своїм життям! 120 років #Schwarzkopf, а «гвоздь програми», її феєричний фінал - моя мама!» — йдеться у дописі.



«Вона стала обличчям рекламної кампанії разом з незвичними людьми по всьому світу!» - пише Надія Рогозіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкастала рекламним обличчям всесвітньо відомої компанії.Про це на своїй сторінці у Facebook написала її донька Надія «Я стояла біля подіуму і не могла повірити. Жарт, який ми задумали півтора роки тому зажив своїм життям! 120 років #Schwarzkopf, а «гвоздь програми», її феєричний фінал - моя мама!» — йдеться у дописі.«Вона стала обличчям рекламної кампанії разом з незвичними людьми по всьому світу!» - пише Надія Рогозіна.

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