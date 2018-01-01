У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Василя Мойсея, автомобіль Mercedes збив двох дівчат. Одну із них госпіталізували.Про цеповідомили очевидці події.Автомобіль Mercedes їхав по лівій смузі руху. Справа від нього їхав тролейбус.Через пішохідний перехід йшли дві дівчини. Водій легковика не бачив, що вони переходять та не встиг зреагувати. Сталося зіткнення.Лобове скло Mercedes — побите, кров знаходиться приблизно за 10 метрів від пішохідного переходу. Ймовірно, удар був сильним.На місці працюють патрульні поліцейські та два автомобілі швидкої допомоги. Патрульні чекають слідчо-оперативну групу.Одну дівчину госпіталізували, щодо стану іншої наразі нічого не відомо.Деталі — згодом.