У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:28
У Луцьку, на вулиці Василя Мойсея, автомобіль Mercedes збив двох дівчат. Одну із них госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Автомобіль Mercedes їхав по лівій смузі руху. Справа від нього їхав тролейбус.
Через пішохідний перехід йшли дві дівчини. Водій легковика не бачив, що вони переходять та не встиг зреагувати. Сталося зіткнення.
Лобове скло Mercedes — побите, кров знаходиться приблизно за 10 метрів від пішохідного переходу. Ймовірно, удар був сильним.
На місці працюють патрульні поліцейські та два автомобілі швидкої допомоги. Патрульні чекають слідчо-оперативну групу.
Одну дівчину госпіталізували, щодо стану іншої наразі нічого не відомо.
Деталі — згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Автомобіль Mercedes їхав по лівій смузі руху. Справа від нього їхав тролейбус.
Через пішохідний перехід йшли дві дівчини. Водій легковика не бачив, що вони переходять та не встиг зреагувати. Сталося зіткнення.
Лобове скло Mercedes — побите, кров знаходиться приблизно за 10 метрів від пішохідного переходу. Ймовірно, удар був сильним.
На місці працюють патрульні поліцейські та два автомобілі швидкої допомоги. Патрульні чекають слідчо-оперативну групу.
Одну дівчину госпіталізували, щодо стану іншої наразі нічого не відомо.
Деталі — згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Там постійно не хочуть пропускати пішоходів. В період навчального року учням складно переходити дорогу. Потрібно поставити світлофор.
Останні новини
У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:28
В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок
Сьогодні, 16:23
Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55