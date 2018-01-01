Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 19:53
У поліції розповіли подробиці аварії, в якій постраждали дві дівчини.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речник патрульних поліцейських Ольга Бузулук.
Нагадаємо, у суботу, 9 червня, на проспекті Василя Мойсея Mercedes збив двох дівчат, які переходили дорогу.
«Прибувши на місце події було встановлено, що водій 1994 р.н. рухався на Mercedes, по проспекті Василя Мойсея в сторону т.ц. промінь, рухався в другій смузі. У першій смузі перед пішохідним переходом зупинився тролейбус», - зазначила речник патрульних.
«Тролейбус зупинився, щоб пропустити пішоходів. Водій Mercedes не скинув швидкості перед пішохідним переходом, внаслідок чого здійснив зіткнення з пішоходами», - розповіла Ольга Бузулук.
Також воона зауважила, що швидка госпіталізувала обох дівчат.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речник патрульних поліцейських Ольга Бузулук.
Нагадаємо, у суботу, 9 червня, на проспекті Василя Мойсея Mercedes збив двох дівчат, які переходили дорогу.
«Прибувши на місце події було встановлено, що водій 1994 р.н. рухався на Mercedes, по проспекті Василя Мойсея в сторону т.ц. промінь, рухався в другій смузі. У першій смузі перед пішохідним переходом зупинився тролейбус», - зазначила речник патрульних.
«Тролейбус зупинився, щоб пропустити пішоходів. Водій Mercedes не скинув швидкості перед пішохідним переходом, внаслідок чого здійснив зіткнення з пішоходами», - розповіла Ольга Бузулук.
Також воона зауважила, що швидка госпіталізувала обох дівчат.
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Коментарі 1
І шо навіть не на бляхах?
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