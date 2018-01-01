вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці

Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці
У поліції розповіли подробиці аварії, в якій постраждали дві дівчини.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речник патрульних поліцейських Ольга Бузулук.

Нагадаємо, у суботу, 9 червня, на проспекті Василя Мойсея Mercedes збив двох дівчат, які переходили дорогу.

«Прибувши на місце події було встановлено, що водій 1994 р.н. рухався на Mercedes, по проспекті Василя Мойсея в сторону т.ц. промінь, рухався в другій смузі. У першій смузі перед пішохідним переходом зупинився тролейбус», - зазначила речник патрульних.

«Тролейбус зупинився, щоб пропустити пішоходів. Водій Mercedes не скинув швидкості перед пішохідним переходом, внаслідок чого здійснив зіткнення з пішоходами», - розповіла Ольга Бузулук.

Також воона зауважила, що швидка госпіталізувала обох дівчат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Василя Мойсея
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І шо навіть не на бляхах?
Відповісти
Вибір редактора
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:57
На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 19:53
В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю
Сьогодні, 19:01
У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:28
У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО
03 червень, 19:23
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
31 травень, 11:40
У Луцьку BMW втаранилася у Chevrolet. ФОТО У Луцьку BMW втаранилася у Chevrolet. ФОТО
23 травень, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни-каноїсти здобули срібні медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:57
 0
На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
 0
Mercedes збив двох дівчат на переході: у поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 19:53
 0
В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю
Сьогодні, 19:01
 0
У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8