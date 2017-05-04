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У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро

У Ковелі чоловік розплатився за лотерейні квитки фальшивими євро
У Ковелі чоловік взяв у знайомого 7 підроблених купюр номіналом 50 євро, а потім свідомо розплатився ними в закладі «Українська національна лотерея». За такий злочин він отримав чотири роки «умовно».

Відповідний вирок днями виніс злочинцеві Ковельський міськрайонний суд.

Відомо, що 8 січня цього року біля нічного клубу «Кіно» у Ковелі чоловік зустрів свого знайомого, який погодився безкоштовно віддати йому підроблені купюри. На наступний день зловмисник пішов в «Українську національну лотерею», яка розміщена на вулиці Грушевського, 1 в м. Ковелі та попросив касира цього закладу продати лотереї за іноземну валюту євро. Жінка на таку пропозицію погодилась, оскільки не знала, що гроші – фальшиві. Утім, коли наступного дня хотіла обміняти гроші, то їй повідомили, що це – підробка. Тож вона викликала поліцію.

У суді ж касир розповіла, що згодом обвинувачений частково відшкодував їй завдані збитки, зокрема – віддав 4000 гривень.

Зрештою, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі. Щоправда, його звільнять від покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину.

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Теги: гроші, фальшиві гроші, підробка, Ковель, суд, лотерея, Волинь
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