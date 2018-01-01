На Волині працівниця міськради просила 500 доларів хабара
Сьогодні, 15:41
Начальник господарсько-земельного відділу виконавчого комітету Устилузької міської ради просила громадянина дати їй 500 доларів за сприяння в укладенні договору оренди нежитлового приміщення. За такі дії вона отримала покарання у виді штрафу 10 тисяч 200 гривень.
Відповідний вирок днями виніс Володимир-Волинський міський суду Волинської області від 5 червня.
Відомо, що з середини січня до 4 квітня 2018 року начальник господарсько-земельного відділу виконавчого комітету Устилузької міської ради, Володимир-Волинського району, Волинської області (Устилузької об’єднаної міської територіальної громади) шляхом умовлянь підбурювала громадянина до передачі їй грошових коштів в сумі 500 доларів США, аби в подальшому надати їх як неправомірну вигоду службовим особам, а саме – членам виконавчого комітету Устилузької міської ради (Устилузької об’єднаної міської територіальної громади), щоб ті посприяли у наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі.
Так, 4 квітня під час зустрічі з громадянином, яка відбувалася в приміщенні кафе «Гранд», що розташоване на вулиці Володимирська, 17 в Устилузі, отримала від останнього неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США за сприяння у наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі, розміщеного за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Б.Хмельницького, 49, яке перебуває на балансі вказаного органу місцевого самоврядування, шляхом прийняття на засіданні виконавчого комітету рішення про передачу в оренду зазначеного майна комунальної власності.
Утім, посадовиці не вдалося втілити свої наміри у життя, оскільки її викрили працівники поліції.
Зрештою, суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень.
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Відповідний вирок днями виніс Володимир-Волинський міський суду Волинської області від 5 червня.
Відомо, що з середини січня до 4 квітня 2018 року начальник господарсько-земельного відділу виконавчого комітету Устилузької міської ради, Володимир-Волинського району, Волинської області (Устилузької об’єднаної міської територіальної громади) шляхом умовлянь підбурювала громадянина до передачі їй грошових коштів в сумі 500 доларів США, аби в подальшому надати їх як неправомірну вигоду службовим особам, а саме – членам виконавчого комітету Устилузької міської ради (Устилузької об’єднаної міської територіальної громади), щоб ті посприяли у наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі.
Так, 4 квітня під час зустрічі з громадянином, яка відбувалася в приміщенні кафе «Гранд», що розташоване на вулиці Володимирська, 17 в Устилузі, отримала від останнього неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США за сприяння у наданні в оренду нежитлового приміщення господарської будівлі, розміщеного за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Б.Хмельницького, 49, яке перебуває на балансі вказаного органу місцевого самоврядування, шляхом прийняття на засіданні виконавчого комітету рішення про передачу в оренду зазначеного майна комунальної власності.
Утім, посадовиці не вдалося втілити свої наміри у життя, оскільки її викрили працівники поліції.
Зрештою, суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень.
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