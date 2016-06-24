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У червні українці матимуть чотири вихідні поспіль

У червні українці матимуть чотири вихідні поспіль
Наприкінці червня українці матимуть мати чотири вихідні поспіль. Натомість субота 23 червня буде робочою.

Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.

У червні будемо мати додаткові вихідні у зв’язку з Днем Конституції (28 червня).

28 червня у цьому році припадає на четвер. Для створення сприятливих умов для святкування Кабмін розпорядженням від 11.01.2018 р. №1-р рекомендує працівникам підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), перенести робочі дні з п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня.

Таким чином, наприкінці місяця будемо мати одразу чотири вихідних — з 28 червня по 1 липня. А загалом у червні буде 10 вихідних та 20 робочих днів.

При цьому 27 червня буде передсвятковим днем. Тому робочий час в цей день буде скорочено на одну годину.

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Теги: вихідні, День конституції, червень
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