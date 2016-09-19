Засудили водія «бехи», який на Великдень в Іваничах ледь не наїхав на дітей

Суд наклав штраф обсягом 10,2 тисяч гривень та позбавив права керування на один рік водія, який кермуючи автівкою BMW ледь не наїхав на дітей.Про це йдеться в постанові Іваничівського райсуду від 11 травня 2018 року.ще на Великдень, 8 квітня, на вулиці Зеленій в Іваничах. Під час судового засідання низка свідків розповіла про обставини подій. Один із них пояснив, що бачив, як іномарка рухалася по зоні відпочинку. Таким чином, водій створював небезпечні маневри та ледь не наїхав на дитину. Опісля він почав втікати, та такі дії обурили людей і через деякий час натовп затримав автомобіль. Також люди викликали на місце події поліцію.Інший свідок повідомив, що того дня в зоні відпочинку, яка розташована в лісі на вулиці Зеленій, відпочивали батьки з дітьми. Зона відпочинку зі сторони дороги відгороджена ровом для того, аби транспортні засоби не могли потрапити на її територію. З іншої сторони є стежка. Водій BMW разом з компанією молодих людей відпочивали неподалік, та в певний момент авто виїхало на поле для гри у футбол, де в цей час там перебували діти, та почав різко робити маневри для розвороту автомобілем. Опісля він розповів, що при оформленні документів поліцією від водія було відчутно запах алкоголю, а поведінка «не відповідала обстановці». Тож його повезли на освідування.Інший свідок додав, разом зі своїми друзями неадекватно себе поводив, почався конфлікт, в результаті чого прибули три автомобілі поліції. Окрім того, свідчили й про те, що водій відмовився проходити тест на місці, а в медзакладі погодився це зробити лише через здачу крові.Цікаво, що депутат Іваничівської селищної ради, який приїжджав забирати автівку, розповів, що натовп чинив тиск на водія, натомість той був адекватний, а запаху алкоголю від водія він не чув.Водій же під час засідання своєї вини не визнав та пояснив, що хоча він керував автомобілем, але спиртного не вживав, а перебував в тверезому стані. На підтвердження цього він надав копію результатів токсикологічного дослідження аналізів крові. А від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів він відмовився, бо не довіряє цим приладам.Зрештою, суд, визнав водія винним у керуванні автомобілем у нетверезому стані, та наклав на нього штраф обсягом 10200 грн. Окрім того, чоловіка позбавили права керування транспортними засобами на один рік.