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Били ногами, лили пиво на голову: компанія хуліганів жорстоко побила школяра

Били ногами, лили пиво на голову: компанія хуліганів жорстоко побила школяра
У місті Коростень Житомирської області поліція розслідує обставини жорстокого побиття восьмикласника однієї зі шкіл міста.

Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Житомирської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження, - пише Сьогодні.

Інцидент стався 9 червня на шкільному дворі, а потерпілий із серйозними тілесними ушкодженнями опинився у лікарні. Як розповіла місцева мешканка Наталія Максименко, одного з хуліганів вдалося затримати очевидцям побиття, і додала, що хлопця побили, оскільки кривдникам не сподобалась відповідь на їхні запитання; за жорстоким побиттям спостерігали ще шестеро школярів.

"Били ногами в живіт, по голові навіть тоді, коли той був непритомний; лили пиво на голову", – пише Максименко. Постраждалого з місця події забрала карета швидкої медичної допомоги.

Розслідування обставин справи триває.

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Теги: побиття, школяр
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