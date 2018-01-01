Били ногами, лили пиво на голову: компанія хуліганів жорстоко побила школяра





Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Житомирської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження, - пише



Інцидент стався 9 червня на шкільному дворі, а потерпілий із серйозними тілесними ушкодженнями опинився у лікарні. Як розповіла місцева мешканка Наталія Максименко, одного з хуліганів вдалося затримати очевидцям побиття, і додала, що хлопця побили, оскільки кривдникам не сподобалась відповідь на їхні запитання; за жорстоким побиттям спостерігали ще шестеро школярів.



"Били ногами в живіт, по голові навіть тоді, коли той був непритомний; лили пиво на голову", – пише Максименко. Постраждалого з місця події забрала карета швидкої медичної допомоги.



Розслідування обставин справи триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Коростень Житомирської області поліція розслідує обставини жорстокого побиття восьмикласника однієї зі шкіл міста.Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Житомирської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження, - пише Сьогодні Інцидент стався 9 червня на шкільному дворі, а потерпілий із серйозними тілесними ушкодженнями опинився у лікарні. Як розповіла місцева мешканка, одного з хуліганів вдалося затримати очевидцям побиття, і додала, що хлопця побили, оскільки кривдникам не сподобалась відповідь на їхні запитання; за жорстоким побиттям спостерігали ще шестеро школярів."Били ногами в живіт, по голові навіть тоді, коли той був непритомний; лили пиво на голову", – пише Максименко. Постраждалого з місця події забрала карета швидкої медичної допомоги.Розслідування обставин справи триває.

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