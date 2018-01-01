У Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок

У Луцьку вночі невідомий молодик намагався підпалити Завокзальний ринок.Інцидент трапився 11 червня між 3 та 4 ночі, розповів у коментарізаступник голови правління Волинської облспоживспілкиЗа словами Володимира Горгута, два загорання за огорожею ринку з боку автовокзалу виявив охоронець. Чоловік вчасно погасив вогнище.«Ми подивилися відеокамери і побачили, що молодик підбіг, кинув ганчір’я, полив їх якоюсь займистою речовиною і підпалив», - сказав він.Володимир Горгут вважає, що такі дії були свідомо направлені на те, аби підпалити торгові ряди на Варшавському ринку.Наразі на місці події очікують слідчо-оперативну групу.