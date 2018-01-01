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У Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок

У Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок
У Луцьку вночі невідомий молодик намагався підпалити Завокзальний ринок.

Інцидент трапився 11 червня між 3 та 4 ночі, розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут.

За словами Володимира Горгута, два загорання за огорожею ринку з боку автовокзалу виявив охоронець. Чоловік вчасно погасив вогнище.

«Ми подивилися відеокамери і побачили, що молодик підбіг, кинув ганчір’я, полив їх якоюсь займистою речовиною і підпалив», - сказав він.

Володимир Горгут вважає, що такі дії були свідомо направлені на те, аби підпалити торгові ряди на Варшавському ринку.

Наразі на місці події очікують слідчо-оперативну групу.

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Теги: Варшавський ринок, Луцьк, підпал, пожежа, скандал, Горгут
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Коментарі 2
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не виключено що сам горгут і зробив ту спробу бо не може загнати під міськраду підприємців. тепер же настрахані підуть штурмом за своє добро проти ненависних паліів комунальщиків.
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