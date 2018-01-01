У Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок
Сьогодні, 12:14
У Луцьку вночі невідомий молодик намагався підпалити Завокзальний ринок.
Інцидент трапився 11 червня між 3 та 4 ночі, розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут.
За словами Володимира Горгута, два загорання за огорожею ринку з боку автовокзалу виявив охоронець. Чоловік вчасно погасив вогнище.
«Ми подивилися відеокамери і побачили, що молодик підбіг, кинув ганчір’я, полив їх якоюсь займистою речовиною і підпалив», - сказав він.
Володимир Горгут вважає, що такі дії були свідомо направлені на те, аби підпалити торгові ряди на Варшавському ринку.
Наразі на місці події очікують слідчо-оперативну групу.
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Інцидент трапився 11 червня між 3 та 4 ночі, розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут.
За словами Володимира Горгута, два загорання за огорожею ринку з боку автовокзалу виявив охоронець. Чоловік вчасно погасив вогнище.
«Ми подивилися відеокамери і побачили, що молодик підбіг, кинув ганчір’я, полив їх якоюсь займистою речовиною і підпалив», - сказав він.
Володимир Горгут вважає, що такі дії були свідомо направлені на те, аби підпалити торгові ряди на Варшавському ринку.
Наразі на місці події очікують слідчо-оперативну групу.
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Коментарі 2
не виключено що сам горгут і зробив ту спробу бо не може загнати під міськраду підприємців. тепер же настрахані підуть штурмом за своє добро проти ненависних паліів комунальщиків.
Зайця методи
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У Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок
Сьогодні, 12:14